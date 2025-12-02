Рейтинг@Mail.ru
В БРИКС видят решение проблемы социальной несправедливости, заявила эксперт - РИА Новости, 02.12.2025
01:50 02.12.2025
В БРИКС видят решение проблемы социальной несправедливости, заявила эксперт
2025
в мире, россия, рио-де-жанейро (город), брикс
В мире, Россия, Рио-де-Жанейро (город), БРИКС
Логотип БРИКС. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 дек - РИА Новости. Люди во всём мире видят в БРИКС решение проблемы социальной несправедливости, заявила РИА Новости руководитель Экспертного совета БРИКС - Россия Виктория Панова на полях социального форума БРИКС, стартовавшего в Рио-де-Жанейро.
"Многие люди во всем мире, даже на Западе - не элиты, а простые люди, - видят в БРИКС возможный выход из нынешней несправедливости, возможность добиться большей справедливости в мире, реформировать глобальное управление и мировую экономику, повысить благосостояние простых людей, а не только одного процента", - сказала она.
По мнению Пановой, группа БРИКС стала "одной из самых динамичных и перспективных площадок Глобального Юга".
Форум продлится до 4 декабря. Участники обсудят вопросы экономического сотрудничества, проблемы глобального управления в XXI веке и новую финансовую архитектуру для финансирования развития Глобального Юга.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Рябков назвал антитеррористический форум БРИКС+ надежной площадкой
26 ноября, 15:46
 
