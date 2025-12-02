В БРИКС видят решение проблемы социальной несправедливости, заявила эксперт

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 дек - РИА Новости. Люди во всём мире видят в БРИКС решение проблемы социальной несправедливости, заявила РИА Новости руководитель Экспертного совета БРИКС - Россия Виктория Панова на полях социального форума БРИКС, стартовавшего в Рио-де-Жанейро.

"Многие люди во всем мире, даже на Западе - не элиты, а простые люди, - видят в БРИКС возможный выход из нынешней несправедливости, возможность добиться большей справедливости в мире, реформировать глобальное управление и мировую экономику, повысить благосостояние простых людей, а не только одного процента", - сказала она.

По мнению Пановой, группа БРИКС стала "одной из самых динамичных и перспективных площадок Глобального Юга".