Бречалов ввёл региональный маткапитал на третьего ребёнка в Удмуртии

УФА, 2 дек - РИА Новости. Молодые семьи в Удмуртии при рождении третьего и последующего ребёнка с 2026 года начнут получать региональную единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, сообщил глава региона Александр Бречалов в ходе прямой линии с жителями республики.

"Вчера депутаты "Единой России" предложили новую меру поддержки для молодых семей, в которых родится третий или последующий ребенок: единовременную выплату в 300 тысяч рублей. При этом возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. Я поддерживаю, с 1 января 2026 года введем", – объявил Бречалов.

Он отметил, что средства регионального материнского капитала молодые родители смогут потратить по своему усмотрению. Выплата не будет учитываться в расчетах при назначении ежемесячного пособия. В будущем планируется расширить категорию получателей меры поддержки. Глава республики поручил депутатам проработать на федеральном уровне вопрос о повышении возрастных границ родителей до 40 лет.

"Новая мера дополнит уже действующую в Удмуртии комплексную систему поддержки семей с детьми. Она строится на принципах создания возможностей - для образования, карьеры, отдыха и гармоничного развития каждого ребенка. Решать демографические вызовы помогает национальный проект "Семья", который реализуется по инициативе президента страны Владимира Путина", - сказал Бречалов.

Глава региона рассказал, что особое внимание в Удмуртии уделяется вопросам опеки: усыновители получают региональную выплату в миллион рублей на приобретение жилья с выделением доли ребенку или покупку отдельной квартиры для него. В 2025 году такой мерой поддержки воспользовались уже 119 семей. Еще 39 усыновителей сейчас оформляют документы на выплату.

"Специальную поддержку получают молодые семьи, которые учатся и одновременно создают будущее республики. Беременные студентки-очницы у нас получают 150 тысяч рублей при постановке на учёт, 188 будущих мам уже воспользовались этой мерой поддержки. При рождении ребенка студенческая семья получает еще 100 тысяч рублей. Такую помощь предоставили 57 семьям", – отметил глава Удмуртии.

Кроме того, беременные от 12 недель и кормящие матери в Удмуртии получают специальное полноценное питание в виде сухих смесей. Предоставление этой меры поддержки зависит от медицинских показаний. Специальное питание можно получать в женской консультации после обращения к своему врачу-гинекологу. С лета в Удмуртии активно развивалась сеть бесплатного проката детских вещей. В республике открылись 25 точек, где можно получить все необходимые предметы для ребенка до трех лет. В перечень предоставляемых детских вещей вошли как базовые предметы – коляски, автолюльки и стульчики, так и развивающие комплексы, например, бизиборд и треугольник Пиклера. За этими и многими другими вещами для малышей в пункты проката обратились почти 900 семей, рассказал Бречалов.

"Чтобы помочь родителям совмещать карьеру, учёбу и воспитание детей, в республике развиваются услуги кратковременного присмотра за детьми до трех лет. Сегодня в Удмуртии работают 48 социальных нянь, которые могут присмотреть за малышом на дому до щести часов в день, пока родители на работе или учебе. Их количество планируется увеличить по мере роста востребованности услуги. Кроме того, для временного присмотра и ухода за детьми в Ижевске открыты две специальные группы на базе социальных учреждений. До конца года такие группы появятся в Балезино, Можге, Воткинске и Глазове", - добавил глава региона.

Бречалов сообщил, что также республика инвестирует в образование детей из многодетных семей, компенсируя 50% стоимости обучения в вузах и ссузах Удмуртии. Компенсацию получила уже 961 семья.

"Сегодня собственные меры поддержки активно вводят для своих коллективов предприятия и малый бизнес. Например, Чепецкий механический завод выплачивает 30 тысяч рублей при бракосочетании и такую же сумму – при рождении или усыновлении первого ребенка. В Рыбхозе "Пихтовка" при рождении ребенка сотрудники получают единовременную выплату 50 тысяч рублей и по 2 тысячи каждый месяц до достижения им полутора лет", - сообщил руководитель республики.