При атаке украинских БПЛА на район Туапсе пострадали два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 02.12.2025
При атаке украинских БПЛА на район Туапсе пострадали два человека
Два человека получили травмы из-за атаки БПЛА ВСУ в Туапсинском муниципальном округе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 02.12.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
2025
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
КРАСНОДАР, 2 дек – РИА Новости. Два человека получили травмы из-за атаки БПЛА ВСУ в Туапсинском муниципальном округе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Из-за атаки БПЛА в Туапсинском муниципальном округе легкие травмы получили два человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались", - говорится в сообщении.
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских БПЛА над территорией Краснодарского края, сообщало Минобороны.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
