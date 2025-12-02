https://ria.ru/20251202/bpla-2059124287.html
При атаке украинских БПЛА на район Туапсе пострадали два человека
Два человека получили травмы из-за атаки БПЛА ВСУ в Туапсинском муниципальном округе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T10:18:00+03:00
2025-12-02T10:18:00+03:00
2025-12-02T10:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
вооруженные силы украины
краснодарский край
