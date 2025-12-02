https://ria.ru/20251202/bpla-2059097216.html
ПВО сбила за ночь 45 беспилотников ВСУ
ПВО сбила за ночь 45 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 02.12.2025
ПВО сбила за ночь 45 беспилотников ВСУ
Силы ПВО сбили за ночь 45 украинских беспилотников над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T07:31:00+03:00
2025-12-02T07:31:00+03:00
2025-12-02T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
россия
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
безопасность
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391812_0:215:2876:1833_1920x0_80_0_0_c81d77c0c3fe0322947e30df78fc8779.jpg
https://ria.ru/20251201/vs-2058895769.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Краснодарский край, Республика Крым, Орловская область, Волгоградская область, Липецкая область, Чеченская республика (Чечня), Тверская область