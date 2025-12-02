Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь 45 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 02.12.2025 (обновлено: 08:48 02.12.2025)
ПВО сбила за ночь 45 беспилотников ВСУ
ПВО сбила за ночь 45 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 02.12.2025
ПВО сбила за ночь 45 беспилотников ВСУ
Силы ПВО сбили за ночь 45 украинских беспилотников над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
черное море
россия
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
безопасность
краснодарский край
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
россия
брянская область
краснодарский край
республика крым
орловская область
волгоградская область
липецкая область
тверская область
Специальная военная операция на Украине

ПВО сбила за ночь 45 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 45 украинских беспилотников над российской территорией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские бойцы сбили:
  • 14 дронов — в Брянской области;
  • восемь — в Краснодарском крае;
  • шесть — в Крыму;
  • пять — в Волгоградской области;
  • четыре — в Чечне;
  • три — над Черным морем
  • два — в Ростовской области;
  • по одному — в Орловской, Липецкой и Тверской областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
