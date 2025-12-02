https://ria.ru/20251202/bpla-2059092944.html
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 02.12.2025
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
БПЛА уничтожены ночью в Белокалитвинском и Шолоховском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2025
