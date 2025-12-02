У чемпиона мира по боксу обнаружили допинг

«

"Всемирная боксерская организация (WBO) подтверждает, что сегодня утром она получила официальное уведомление от Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) относительно положительного результата анализа чемпиона WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы, обнаруженного в рамках протокола тестирования VADA, касающегося его запланированного боя с Эрисланди Ларой в субботу", - говорится в заявлении WBO.