У чемпиона мира по боксу обнаружили допинг

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Допинг-тест казахстанского боксера Жанибека Алимханулы показал положительный результат, сообщается на странице Всемирной боксерской организации (WBO).
WBO объявила о начале внутреннего расследования. Алимханулы должен будет предоставить всю необходимую информацию, объяснения и документы. Как уточняет BoxingScene, в пробе спортсмена был обнаружен мельдоний.
«
"Всемирная боксерская организация (WBO) подтверждает, что сегодня утром она получила официальное уведомление от Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) относительно положительного результата анализа чемпиона WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы, обнаруженного в рамках протокола тестирования VADA, касающегося его запланированного боя с Эрисланди Ларой в субботу", - говорится в заявлении WBO.
Алимханулы 32 года, он является чемпионом WBO и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе. На его счету 17 побед и ни одного поражения. На 6 декабря у Алимханулы был запланирован бой против кубинца Лары.
