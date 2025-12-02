Рейтинг@Mail.ru
Билеты на первый блок "Щелкунчика" распроданы на сайте Большого театра
Культура
 
16:22 02.12.2025 (обновлено: 17:21 02.12.2025)
Билеты на первый блок "Щелкунчика" распроданы на сайте Большого театра
Билеты на первый блок "Щелкунчика" распроданы на сайте Большого театра

© АГН "Москва" / Мобильный репортерЗдание Большого театра в Москве
Здание Большого театра в Москве
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Билеты на первый блок представлений новогоднего балета "Щелкунчик" в Большом театре, которые состоятся 17-20 декабря, распроданы на сайте театра, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 2 декабря в 10.00 мск: первыми зрителям стали доступны билеты на спектакль 17 декабря в 19.00. К 12.03 мск не осталось ни одного доступного на сайте билета на эту дату: последний был продан за 50 тысяч рублей.
Стоимость самого дорогого билета составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого - 5 тысяч рублей.
Также 2 декабря были проданы билеты на представления 18, 19 и 20 декабря. Больше всего билетов на сайте было предложено на спектакль 19 декабря в 12.00 мск - к старту продаж на сайте было доступно 624 билета.
Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Стала известна стоимость самого дорогого билета на балет "Щелкунчик"
Вчера, 10:52
 
КультураНовый годБольшой театрНовости культурыОбществоЩелкунчик
 
 
