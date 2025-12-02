Билеты на первый блок "Щелкунчика" распроданы на сайте Большого театра

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Билеты на первый блок представлений новогоднего балета "Щелкунчик" в Большом театре, которые состоятся 17-20 декабря, распроданы на сайте театра, убедился корреспондент РИА Новости.

Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 2 декабря в 10.00 мск: первыми зрителям стали доступны билеты на спектакль 17 декабря в 19.00. К 12.03 мск не осталось ни одного доступного на сайте билета на эту дату: последний был продан за 50 тысяч рублей.

Стоимость самого дорогого билета составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого - 5 тысяч рублей.