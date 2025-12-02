Цена четырех билетов на "Щелкунчик" в Большом превысила 440 тысяч рублей

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 20 декабря в 19.00, составляет 445 тысяч рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.

Торги начались в 13.00 - одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра. Так, спустя час со старта аукциона лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 15-18 места ряда "А" составляет 445 тысяч рублей. Кроме того, за еще один комплект билетов зрители готовы отдать 440 тысяч рублей - это 6-9 места 12 ряда. Уточняется, что торги еще идут.

Вечером 20 декабря на Историческую сцену Большого театра в главных ролях выйдут Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев.

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений - в январе.