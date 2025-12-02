Рейтинг@Mail.ru
Цена четырех билетов на "Щелкунчик" в Большом превысила 440 тысяч рублей - РИА Новости, 02.12.2025
Культура
 
14:21 02.12.2025
Цена четырех билетов на "Щелкунчик" в Большом превысила 440 тысяч рублей
Цена четырех билетов на "Щелкунчик" в Большом превысила 440 тысяч рублей - РИА Новости, 02.12.2025
Цена четырех билетов на "Щелкунчик" в Большом превысила 440 тысяч рублей
Ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 20 декабря в 19.00, составляет 445 тысяч рублей, выяснил... РИА Новости, 02.12.2025
Цена четырех билетов на "Щелкунчик" в Большом превысила 440 тысяч рублей

Ставка за комплект из 4 билетов на "Щелкунчик" в Большом составляет 445 тыс руб

© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрСцена из спектакля "Щелкунчик"
Сцена из спектакля "Щелкунчик". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 20 декабря в 19.00, составляет 445 тысяч рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.
Торги начались в 13.00 - одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра. Так, спустя час со старта аукциона лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 15-18 места ряда "А" составляет 445 тысяч рублей. Кроме того, за еще один комплект билетов зрители готовы отдать 440 тысяч рублей - это 6-9 места 12 ряда. Уточняется, что торги еще идут.
Вечером 20 декабря на Историческую сцену Большого театра в главных ролях выйдут Елизавета Кокорева и Даниил Потапцев.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений - в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в прошлом году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.
