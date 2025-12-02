Рейтинг@Mail.ru
Стала известна стоимость самого дорогого билета на балет "Щелкунчик" - РИА Новости, 02.12.2025
10:52 02.12.2025 (обновлено: 10:54 02.12.2025)
Стала известна стоимость самого дорогого билета на балет "Щелкунчик"
Стала известна стоимость самого дорогого билета на балет "Щелкунчик" - РИА Новости, 02.12.2025
Стала известна стоимость самого дорогого билета на балет "Щелкунчик"
Стоимость самого дорогого билета на первое представление новогоднего балета "Щелкунчик", который состоится 17 декабря в 19.00 мск, составила 50 тысяч рублей, а... РИА Новости, 02.12.2025
большой театр, новый год
Большой театр, Новый год
Стала известна стоимость самого дорогого билета на балет "Щелкунчик"

Стоимость билетов на балет "Щелкунчик" составила от 5 до 50 тыс руб

© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр"Щелкунчик"
Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
"Щелкунчик". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стоимость самого дорогого билета на первое представление новогоднего балета "Щелкунчик", который состоится 17 декабря в 19.00 мск, составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого - 5 тысяч рублей, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи билетов на балет "Щелкунчик" открылись 2 декабря.
Участники парада Дедов Морозов и Снегурочек - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Новогодний гид: где в России найти настоящих Дедов Морозов
30 ноября, 03:02
30 ноября, 03:02
Так, за 50 тысяч рублей желающие могли приобрести билет в амфитеатр. За 45 тысяч рублей можно купить билет на первый ряд на балконе 2 яруса, а за 35 тысяч рублей - на третьем ярусе.
Стоимость самого дешевого билета составила 5 тысяч рублей - по такой цене можно было приобрести место на третий ряд на балконе 4 яруса.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе.
2 декабря откроются также продажи на представления 18-20 декабря, 3 декабря можно будет приобрести билеты на спектакли 21-27 декабря (26 декабря будет два спектакля - в 12.00 мск и в 19.00 мск).
В театре напомнили, что билеты на спектакль "Щелкунчик" будут доступны только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут.
Ввиду колоссальной популярности зрителям также предложат способ приобретения билетов – путем аукциона, впервые введенном в прошлом году. В нем смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.
Балет Щелкунчик в Государственном академическом Мариинском театре - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Мошенники создают сайты-клоны с фальшивыми билетами на "Щелкунчика"
28 ноября, 03:21
28 ноября, 03:21
 
