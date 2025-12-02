https://ria.ru/20251202/bilet-2059134021.html
Стала известна стоимость самого дорогого билета на балет "Щелкунчик"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стоимость самого дорогого билета на первое представление новогоднего балета "Щелкунчик", который состоится 17 декабря в 19.00 мск, составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого - 5 тысяч рублей, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи билетов на балет "Щелкунчик" открылись 2 декабря.
Так, за 50 тысяч рублей желающие могли приобрести билет в амфитеатр. За 45 тысяч рублей можно купить билет на первый ряд на балконе 2 яруса, а за 35 тысяч рублей - на третьем ярусе.
Стоимость самого дешевого билета составила 5 тысяч рублей - по такой цене можно было приобрести место на третий ряд на балконе 4 яруса.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе.
2 декабря откроются также продажи на представления 18-20 декабря, 3 декабря можно будет приобрести билеты на спектакли 21-27 декабря (26 декабря будет два спектакля - в 12.00 мск и в 19.00 мск).
В театре напомнили, что билеты на спектакль "Щелкунчик" будут доступны только на официальном сайте Большого театра
и в кассах продаваться не будут.
Ввиду колоссальной популярности зрителям также предложат способ приобретения билетов – путем аукциона, впервые введенном в прошлом году. В нем смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.