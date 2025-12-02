Стала известна стоимость самого дорогого билета на балет "Щелкунчик"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стоимость самого дорогого билета на первое представление новогоднего балета "Щелкунчик", который состоится 17 декабря в 19.00 мск, составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого - 5 тысяч рублей, убедился корреспондент РИА Новости.

Продажи билетов на балет "Щелкунчик" открылись 2 декабря.

Так, за 50 тысяч рублей желающие могли приобрести билет в амфитеатр. За 45 тысяч рублей можно купить билет на первый ряд на балконе 2 яруса, а за 35 тысяч рублей - на третьем ярусе.

Стоимость самого дешевого билета составила 5 тысяч рублей - по такой цене можно было приобрести место на третий ряд на балконе 4 яруса.

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе.

2 декабря откроются также продажи на представления 18-20 декабря, 3 декабря можно будет приобрести билеты на спектакли 21-27 декабря (26 декабря будет два спектакля - в 12.00 мск и в 19.00 мск).

В театре напомнили, что билеты на спектакль "Щелкунчик" будут доступны только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут.