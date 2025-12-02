Безвиз с Россией укрепит дружбу между народами, заявил МИД Китая

ПЕКИН, 2 дек - РИА Новости. Обоюдный безвизовый режим между Китаем и Россией еще больше укрепит дружбу между народами двух стран, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Первого декабря президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.

"Мы уверены, что это ещё больше укрепит дружбу между двумя народами и будет способствовать обменам и сотрудничеству в различных областях", - сказал дипломат.

Линь Цзянь отметил, что Китай искренне приглашает все больше российских друзей воспользоваться безвизовым режимом для спонтанных поездок в Китай, и также с нетерпением ждет, когда граждане КНР воспользуются безвизовым режимом и отправятся в чудесное путешествие в Россию.