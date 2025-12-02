Рейтинг@Mail.ru
Безвиз с Россией укрепит дружбу между народами, заявил МИД Китая
10:43 02.12.2025
Безвиз с Россией укрепит дружбу между народами, заявил МИД Китая
в мире
китай
россия
владимир путин
китай
россия
в мире, китай, россия, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин
ПЕКИН, 2 дек - РИА Новости. Обоюдный безвизовый режим между Китаем и Россией еще больше укрепит дружбу между народами двух стран, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Первого декабря президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
"Мы уверены, что это ещё больше укрепит дружбу между двумя народами и будет способствовать обменам и сотрудничеству в различных областях", - сказал дипломат.
Линь Цзянь отметил, что Китай искренне приглашает все больше российских друзей воспользоваться безвизовым режимом для спонтанных поездок в Китай, и также с нетерпением ждет, когда граждане КНР воспользуются безвизовым режимом и отправятся в чудесное путешествие в Россию.
МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В РСТ рассказали о прогнозе роста турпотока после введения безвиза с КНР
В мире Китай Россия Владимир Путин
 
 
