Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
В России сохраняется рекордно низкий уровень безработицы - 2,2% в сентябре, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:56:00+03:00
