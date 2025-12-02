Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом уничтожили шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 02.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 02.12.2025
Над Крымом уничтожили шесть украинских беспилотников
Над Крымом уничтожили шесть украинских беспилотников
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика крым
безопасность, россия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Крым
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Средства ПВО в период с 17.00 мск до 20.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Крыма, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Второго декабря текущего года в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении МО РФ.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Одобрен неожиданный удар по России: в НАТО все же решили воевать за Украину
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРеспублика Крым
 
 
