Над Крымом уничтожили шесть украинских беспилотников

"Второго декабря текущего года в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении МО РФ.