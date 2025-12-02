https://ria.ru/20251202/bespilotniki-2059357348.html
Над Крымом уничтожили шесть украинских беспилотников
Над Крымом уничтожили шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 02.12.2025
Над Крымом уничтожили шесть украинских беспилотников
Средства ПВО в период с 17.00 мск до 20.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Крыма, сообщило во... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T20:49:00+03:00
2025-12-02T20:49:00+03:00
2025-12-02T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336541_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bfdfb9b68c6a47d76feacf1eff00fa7.jpg
https://ria.ru/20251202/nato-2059023472.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336541_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_aad70c54a905fc18222f7da85ce463ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Крым
Над Крымом уничтожили шесть украинских беспилотников
МО: силы ПВО за три часа перехватили и уничтожили шесть дронов ВСУ над Крымом