ПВО ночью сбила 45 украинских БПЛА
ПВО ночью сбила 45 украинских БПЛА - РИА Новости, 02.12.2025
ПВО ночью сбила 45 украинских БПЛА
Средства ПВО ночью сбили 45 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T07:18:00+03:00
2025-12-02T07:18:00+03:00
2025-12-02T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
краснодарский край
Силы ПВО ночью сбили 45 БПЛА ВСУ над регионами РФ и Черным морем