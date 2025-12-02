Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 45 украинских БПЛА - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/bespilotniki-2059096375.html
ПВО ночью сбила 45 украинских БПЛА
ПВО ночью сбила 45 украинских БПЛА - РИА Новости, 02.12.2025
ПВО ночью сбила 45 украинских БПЛА
Средства ПВО ночью сбили 45 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T07:18:00+03:00
2025-12-02T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20251202/bpla-2059092944.html
россия
брянская область
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, брянская область, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Краснодарский край
ПВО ночью сбила 45 украинских БПЛА

Силы ПВО ночью сбили 45 БПЛА ВСУ над регионами РФ и Черным морем

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Средства ПВО ночью сбили 45 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 - над территорией Брянской области, восемь - над территорией Краснодарского края, шесть - над территорией Республики Крым, пять - над территорией Волгоградской области, четыре - над территорией Чеченской Республики, два - над территорией Ростовской области, один - над территорией Орловской области, один - над территорией Липецкой области, один - над территорией Тверской области, три - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении ведомства.
Зенитно-ракетный комплекс Панцирь-СМ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
06:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала