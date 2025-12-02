В Псковской области сбили беспилотник

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о подавлении беспилотника, который упал в Себежском районе, пострадавших нет, остекление двух домов получило легкие повреждения.

"В 5 утра в небе над Псковской областью средствами ПВО подавлен беспилотный летательный аппарат противника. Он упал в Себежском муниципальном округе", - написал Ведерников в своем канале на платформе Max

Он уточнил, что на месте падения беспилотника горели его обломки, также произошла детонация топлива.