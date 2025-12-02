https://ria.ru/20251202/bespilotnik-2059125032.html
В Псковской области сбили беспилотник
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о подавлении беспилотника, который упал в Себежском районе, пострадавших нет, остекление двух домов... РИА Новости, 02.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о подавлении беспилотника, который упал в Себежском районе, пострадавших нет, остекление двух домов получило легкие повреждения.
"В 5 утра в небе над Псковской областью
средствами ПВО подавлен беспилотный летательный аппарат противника. Он упал в Себежском муниципальном округе", - написал Ведерников
в своем канале на платформе Max
.
Он уточнил, что на месте падения беспилотника горели его обломки, также произошла детонация топлива.
"В результате незначительные повреждения получили хозяйственное строение и остекление в двух домах. Других разрушений, раненых нет, эвакуация не потребовалась", - добавил губернатор региона.