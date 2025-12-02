https://ria.ru/20251202/beremennost-2059135601.html
Участница "Дома-2" получила срок за аферу с беременностью
Академический районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам колонии экс-участницу "Дома-2", которая развела бывшего бойфренда на 23 миллиона рублей,... РИА Новости, 02.12.2025
Участница "Дома-2" получила пять лет колонии за аферу с беременностью
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости.
Академический районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам колонии экс-участницу "Дома-2", которая развела бывшего бойфренда на 23 миллиона рублей, рассказывая ему басни о своей беременности и о нуждах родившегося ребенка, сообщила пресс-служба прокуратуры
региона.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, речь идет о бывшей участнице "Дома-2" Яне Шевцовой. Ее фото также прикреплено к новости прокуратуры в ее Telegram-канале.
По данным надзорного ведомства, 25-летняя девушка признана виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба и в особо крупном размере. Фигурантка, по версии следствия, вводила в заблуждение бывшего возлюбленного относительно своей беременности, вынуждая его передавать ей деньги на поддержание здоровья как своего, так и будущего ребенка, на оплату медицинских услуг и улучшение жилищных условий.
"В дальнейшем осужденная сообщила потерпевшему ложные сведения о болезни их ребенка. С целью придания сведениям достоверности она направляла потерпевшему фотографии неустановленного малыша, находящегося в реанимационном отделении больницы, ранее закачанные на сотовый телефон", – рассказали в прокуратуре.
В результате действий фигурантки потерпевшему был причинен материальный ущерб на общую сумму более 23,4 миллиона рублей.
"Академический районный суд Екатеринбурга
назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет", – говорится в сообщении.
Суд взыскал с осужденной в пользу потерпевшего мужчины и сумму материального вреда – более 23,4 миллиона рублей.
По заявлениям осужденной, которые приводят местные СМИ, она также и бывшая девушка рэпера Гуфа.