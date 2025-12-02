Участница "Дома-2" получила срок за аферу с беременностью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Академический районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам колонии экс-участницу "Дома-2", которая развела бывшего бойфренда на 23 миллиона рублей, рассказывая ему басни о своей беременности и о нуждах родившегося ребенка, сообщила пресс-служба Академический районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам колонии экс-участницу "Дома-2", которая развела бывшего бойфренда на 23 миллиона рублей, рассказывая ему басни о своей беременности и о нуждах родившегося ребенка, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, речь идет о бывшей участнице "Дома-2" Яне Шевцовой. Ее фото также прикреплено к новости прокуратуры в ее Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, 25-летняя девушка признана виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба и в особо крупном размере. Фигурантка, по версии следствия, вводила в заблуждение бывшего возлюбленного относительно своей беременности, вынуждая его передавать ей деньги на поддержание здоровья как своего, так и будущего ребенка, на оплату медицинских услуг и улучшение жилищных условий.

"В дальнейшем осужденная сообщила потерпевшему ложные сведения о болезни их ребенка. С целью придания сведениям достоверности она направляла потерпевшему фотографии неустановленного малыша, находящегося в реанимационном отделении больницы, ранее закачанные на сотовый телефон", – рассказали в прокуратуре.

В результате действий фигурантки потерпевшему был причинен материальный ущерб на общую сумму более 23,4 миллиона рублей.

"Академический районный суд Екатеринбурга назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет", – говорится в сообщении.

Суд взыскал с осужденной в пользу потерпевшего мужчины и сумму материального вреда – более 23,4 миллиона рублей.