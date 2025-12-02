https://ria.ru/20251202/belousov-2059069633.html
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Волчанск в Харьковской области
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Волчанск в Харьковской области
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов, освободивших Волчанск в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2025
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Волчанск в Харьковской области
