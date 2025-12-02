Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Волчанск в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 02.12.2025
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Волчанск в Харьковской области
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов, освободивших Волчанск в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2025
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Волчанск в Харьковской области

Белоусов поздравил бойцов ВС РФ с освобождением Волчанска в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец Народной милиции ДНР поздравляет ветеранов на праздновании Дня Победы у памятника Погибшим Воинам в парке 40 лет Победы в освобождённом Волчанске Харьковской области
Боец Народной милиции ДНР поздравляет ветеранов на праздновании Дня Победы у памятника Погибшим Воинам в парке 40 лет Победы в освобождённом Волчанске Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов, освободивших Волчанск в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 69-й гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина, Краснознаменной дивизии, 72-й мотострелковой дивизии, 1009-го мотострелкового полка и 128-й мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Волчанск Харьковской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Российские флаги в освобожденном населенном пункте Ставки - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Белоусов поздравил бойцов, освобождавших Купянск и Петропавловку
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВолчанскАндрей Белоусов
 
 
