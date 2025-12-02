Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали Европу забыть о планах нападения на Россию - РИА Новости, 02.12.2025
19:07 02.12.2025
В Госдуме призвали Европу забыть о планах нападения на Россию
В Госдуме призвали Европу забыть о планах нападения на Россию
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости призвал Европу забыть о планах нападения на Россию... РИА Новости, 02.12.2025
В Госдуме призвали Европу забыть о планах нападения на Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости призвал Европу забыть о планах нападения на Россию и оставить реваншистские настроения.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что Европа в настоящее время готовится к войне с Россией и вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли сохранить от уничтожения континент.
«
"Россия вторгаться в Европу не собирается. Европе же стоит раз и навсегда забыть о планах и мыслях нападения на Россию и оставить свои реваншистские настроения. В противном случае ответ не заставит себя долго ждать", - сказал Белик.
По его словам, сегодня в Европе как никогда за последние восемьдесят лет главенствуют опасные тенденции европейского реваншизма и милитаризма.
"Европе нужно опомниться и задавить в себе тенденцию реваншизма, так как ни к чему хорошему, как показывает история, кроме безумия в головах и катастрофе, это не приводит", - сказал депутат.
Сийярто заявил о подготовке Европы к войне с Россией
