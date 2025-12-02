https://ria.ru/20251202/belik-2059334301.html
В Госдуме призвали Европу забыть о планах нападения на Россию
В Госдуме призвали Европу забыть о планах нападения на Россию - РИА Новости, 02.12.2025
В Госдуме призвали Европу забыть о планах нападения на Россию
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости призвал Европу забыть о планах нападения на Россию... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:07:00+03:00
2025-12-02T19:07:00+03:00
2025-12-02T19:07:00+03:00
в мире
европа
россия
севастополь
дмитрий белик
петер сийярто
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
https://ria.ru/20251202/sijjarto-2059077135.html
европа
россия
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, севастополь, дмитрий белик, петер сийярто, госдума рф
В мире, Европа, Россия, Севастополь, Дмитрий Белик, Петер Сийярто, Госдума РФ
В Госдуме призвали Европу забыть о планах нападения на Россию
Депутат Белик призвал Европу раз и навсегда забыть о планах нападения на Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости призвал Европу забыть о планах нападения на Россию и оставить реваншистские настроения.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
заявил РИА Новости, что Европа
в настоящее время готовится к войне с Россией
и вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли сохранить от уничтожения континент.
«
"Россия вторгаться в Европу не собирается. Европе же стоит раз и навсегда забыть о планах и мыслях нападения на Россию и оставить свои реваншистские настроения. В противном случае ответ не заставит себя долго ждать", - сказал Белик
.
По его словам, сегодня в Европе как никогда за последние восемьдесят лет главенствуют опасные тенденции европейского реваншизма и милитаризма.
"Европе нужно опомниться и задавить в себе тенденцию реваншизма, так как ни к чему хорошему, как показывает история, кроме безумия в головах и катастрофе, это не приводит", - сказал депутат.