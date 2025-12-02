СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости призвал Европу забыть о планах нападения на Россию и оставить реваншистские настроения.

По его словам, сегодня в Европе как никогда за последние восемьдесят лет главенствуют опасные тенденции европейского реваншизма и милитаризма.

"Европе нужно опомниться и задавить в себе тенденцию реваншизма, так как ни к чему хорошему, как показывает история, кроме безумия в головах и катастрофе, это не приводит", - сказал депутат.