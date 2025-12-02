Баста стал самым прослушиваемым исполнителем в сервисе "Кион Музыка"

В пресс-службе сервиса рассказали, что для подведения итогов 2025 года были созданы креативные номинации для популярных исполнителей. Так, например, Icegergert и Sky Rae стали лидерами в номинации "Фит года" с треком "Наследство", песня Homay фолк-группы Ay Yola получила звание трека года, а Guf, который чаще других оказывался на первом месте во флагманском плейлисте из самых востребованных новинок выходных дней "В фокусе", одержал победу в номинации "Фокус года".