16:06 02.12.2025 (обновлено: 16:17 02.12.2025)
Баста стал самым прослушиваемым исполнителем в сервисе "Кион Музыка"
Баста стал самым прослушиваемым исполнителем в сервисе "Кион Музыка"
баста (василий вакуленко)
надежда кадышева
мари краймбрери
мтс
Баста стал самым прослушиваемым исполнителем в сервисе "Кион Музыка"

Рэпер Баста стал самым прослушиваемым исполнителем в "Кион Музыке" с 2016 года

© РИА Новости / Максим Богодвид
Рэпер Баста
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Рэпер Баста. Архивное фото
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал самым прослушиваемым исполнителем в музыкальном сервисе "Кион Музыка" с 2016 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"Сервис "Кион Музыка" подвел итоги десятилетия и определил самые популярные треки и исполнителей-лидеров чартов. Рэпер Баста - наиболее прослушиваемый музыкант с 2016 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сервиса рассказали, что для подведения итогов 2025 года были созданы креативные номинации для популярных исполнителей. Так, например, Icegergert и Sky Rae стали лидерами в номинации "Фит года" с треком "Наследство", песня Homay фолк-группы Ay Yola получила звание трека года, а Guf, который чаще других оказывался на первом месте во флагманском плейлисте из самых востребованных новинок выходных дней "В фокусе", одержал победу в номинации "Фокус года".
"Новый виток популярности Надежды Кадышевой назван "Камбэком года". Покорителем чарта МТС Музыки стал Ваня Дмитриенко. Его песни чаще других занимали позиции в хит-параде сервиса", - сообщили в пресс-службе.
По информации сервиса, по итогам 2025 года главными артистами стали Macan и Мари Краймбрери. а главным треком с момента создания - сингл I Got Love от Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга.
