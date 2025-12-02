Еще девять предпринимателей из Башкортостана получат господдержку

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Господдержку для приобретения туристического оборудования получат девять предпринимателей Башкортостана, сообщает пресс-служба правительства республики.

Решение об этом было принято на заседании комиссии в министерстве предпринимательства и туризма региона. Средства выделяются в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".

"Государственная поддержка играет ключевую роль в стимулировании развития туризма, поскольку позволяет привлекать дополнительные инвестиции и развивать туристскую инфраструктуру", – приводит пресс-служба слова министра предпринимательства и туризма Башкортостана Светланы Верещагиной.

По ее мнению, такие меры помогают укреплять экономику региона, способствуют созданию комфортных условий для отдыхающих и делают регион более привлекательным для туристов.