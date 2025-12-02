https://ria.ru/20251202/bashkortostan-2059165290.html
Еще девять предпринимателей из Башкортостана получат господдержку
Еще девять предпринимателей из Башкортостана получат господдержку - РИА Новости, 02.12.2025
Еще девять предпринимателей из Башкортостана получат господдержку
Господдержку для приобретения туристического оборудования получат девять предпринимателей Башкортостана, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:25:00+03:00
2025-12-02T12:25:00+03:00
2025-12-02T12:25:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874519259_0:214:3259:2047_1920x0_80_0_0_07494cbf359492227605a2ae52df2244.jpg
https://ria.ru/20251202/drevo-2057388647.html
https://ria.ru/20251201/msp-2059023282.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874519259_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_46089e1d188f75287a7ed386267a59ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика башкортостан
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Башкортостан
Еще девять предпринимателей из Башкортостана получат господдержку
Господдержку на покупку оборудования получат 9 предпринимателей из Башкортостана
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Господдержку для приобретения туристического оборудования получат девять предпринимателей Башкортостана, сообщает пресс-служба правительства республики.
Решение об этом было принято на заседании комиссии в министерстве предпринимательства и туризма региона. Средства выделяются в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".
"Государственная поддержка играет ключевую роль в стимулировании развития туризма, поскольку позволяет привлекать дополнительные инвестиции и развивать туристскую инфраструктуру", – приводит пресс-служба слова министра предпринимательства и туризма Башкортостана Светланы Верещагиной.
По ее мнению, такие меры помогают укреплять экономику региона, способствуют созданию комфортных условий для отдыхающих и делают регион более привлекательным для туристов.
Из 16 заявок, рассмотренных на заседании, было одобрено девять. В рамках их реализации создадут 27 рабочих мест.