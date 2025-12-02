https://ria.ru/20251202/bank-2059250764.html
Суд в Москве взыскал с южнокорейского Kookmin Bank 109 миллионов долларов
Суд в Москве взыскал с южнокорейского Kookmin Bank 109 миллионов долларов
Суд в Москве взыскал с южнокорейского Kookmin Bank 109 миллионов долларов
Арбитражный суд Москвы по иску "МТС банка" взыскал с южнокорейского банка КВ Kookmin Bank более 109,2 миллиона долларов (около 8,5 миллиарда рублей по текущему курсу)
Суд в Москве взыскал с южнокорейского Kookmin Bank 109 миллионов долларов
Суд взыскал с южнокорейского Kookmin Bank $109,2 млн в пользу "МТС банка"
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "МТС банка" взыскал с южнокорейского банка КВ Kookmin Bank более 109,2 миллиона долларов (около 8,5 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил в суде представитель истца, эта сумма находилась на корреспондентском счете "МТС
банка" в Kookmin Bank. В 2023 году денежные средства были заморожены во исполнение антироссийских санкций США
и переведены на специальный счет. Попытки разблокировки результата не принесли, отметил юрист.
В этом иске, поданном в ноябре 2023 года, "МТС банк" потребовал взыскать с ответчика убытки в размере заблокированных средств, а также около 5,8 миллиона долларов процентов за пользование чужими денежными средствами. Во взыскании процентов суд первой инстанции отказал.
Ответчик исковые требования не признал. Представитель корейского банка заявил, в частности, что "истец действовал небрежно", продолжая проводить операции в долларах после всех геополитических событий.
Суд во вторник отклонил ходатайство ответчика о прекращении производства по делу в связи с неподсудностью спора российскому суду. По мнению Kookmin Bank, спор вытекает из договорных отношений и должен рассматриваться в Южной Корее
, при этом истец не доказал, что ему затруднен доступ к правосудию в этой стране.
Арбитражный суд Москвы
в 2023 году, сразу после получения иска, отказал "МТС банку" в принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств на корреспондентских счетах Kookmin Bank в российских банках, в пределах цены иска – более 115 миллионов долларов, что было эквивалентно более 10,1 миллиарда рублей.
Суд пришел к выводу, что заявитель не доказал наличие оснований для обеспечения, в частности то, что непринятие мер может затруднить исполнение будущего судебного акта, причинить ущерб заявителю или что ответчик предпринимает действия, направленные на уменьшение своего имущества.
Одновременно с этим иском "МТС банк" предъявил иск к другому корейскому банку KEB Hana Bank и его российскому подразделению ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк". Он требовал взыскать с них более 18,6 миллиона долларов убытков и более 981 тысячи долларов процентов. Тот иск был тоже удовлетворен частично, но решение не опубликовано, так как дело слушалось в закрытом режиме.