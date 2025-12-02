Рейтинг@Mail.ru
Байден устроил коллапс в мире, заявил Володин - РИА Новости, 02.12.2025
14:19 02.12.2025
Байден устроил коллапс в мире, заявил Володин
Бывший президент США Джо Байден устроил коллапс в мире и чуть не довел ситуацию до ядерной войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 02.12.2025
Байден устроил коллапс в мире, заявил Володин

© AP Photo / Susan Walsh Джо Байден
 Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден устроил коллапс в мире и чуть не довел ситуацию до ядерной войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Вы знаете позицию прежнего президента Соединенных Штатов Америки Байдена, который сбежал позорно с выборов, устроил коллапс в мире, чуть не довел до ядерной войны ситуацию, на Украине у него личные интересы семьи. Сейчас вся Европа платит деньги для поддержания военных действий, они разворовываются на Украине. Вот что такое Байден, вот кто такой бывший президент США. Дай бог, что эти времена, может быть, остались в прошлом", - сказал он на пленарном заседании.
Председатель Госдумы подчеркнул, что нужно делать все необходимое, чтобы не было угроз, способных нанести вред России.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Белый дом раскритиковал Байдена за допуск афганцев в страну
29 ноября, 22:28
 
