Байден устроил коллапс в мире, заявил Володин
Байден устроил коллапс в мире, заявил Володин - РИА Новости, 02.12.2025
Байден устроил коллапс в мире, заявил Володин
Бывший президент США Джо Байден устроил коллапс в мире и чуть не довел ситуацию до ядерной войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 02.12.2025
Байден устроил коллапс в мире, заявил Володин
Володин: Байден чуть не довел ситуацию до ядерной войны