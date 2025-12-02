https://ria.ru/20251202/bagramjan-2059371695.html
В Ереване отметили 128-летие со дня рождения маршала Баграмяна
В Ереване отметили 128-летие со дня рождения маршала Баграмяна
ереван
армения
россия
ЕРЕВАН, 2 дек - РИА Новости. Памятное мероприятие, посвященное 128-летию со дня рождения маршала Советского Союза Ивана Баграмяна, состоялось во вторник в Ереване у памятника полководцу, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении.
"Сегодня у памятника дважды Герою Советского Союза, маршалу Ивану Баграмяну состоялось торжественное возложение цветов, организованное представительством Россотрудничества в Армении. В церемонии приняли участие представители посольств России и Беларуси, мэрии Еревана, Пограничного управления ФСБ России в Армении, Дома Москвы, молодежных и общественных организаций, ветераны и ребята из клуба "Юные друзья пограничников", - говорится в сообщении.
Председатель Объединения ветеранов Армения Симон Есаян поблагодарил всех, кто собрался в честь 128-й годовщины со дня рождения великого полководца, и пригласил желающих посетить музей Баграмяна, открывшийся в феврале в здании Объединения ветеранов в преддверии 80-летия Великой Победы.
От имени мэрии Еревана участников приветствовал руководитель управления по внешним связям Давид Геворгян, который выразил благодарность Русскому дому за организацию мероприятия и отметил, что самоотверженный подвиг Ивана Баграмяна и многих других военнослужащих стал значительным вкладом армянского народа в достижение Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие которой отмечается в этом году.