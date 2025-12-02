Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Бабкину орденом
16:03 02.12.2025
Путин наградил Бабкину орденом
Путин наградил Бабкину орденом
Путин наградил Бабкину орденом

Путин наградил Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил народную артистку РФ Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени Бабкину Надежду Георгиевну - художественного руководителя - директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный академический театр "Русская песня", - говорится в документе.
