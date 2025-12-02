https://ria.ru/20251202/babkina-2059258937.html
Путин наградил Бабкину орденом
Путин наградил Бабкину орденом - РИА Новости, 02.12.2025
Путин наградил Бабкину орденом
Президент РФ Владимир Путин наградил народную артистку РФ Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:03:00+03:00
2025-12-02T16:03:00+03:00
2025-12-02T16:03:00+03:00
культура
россия
москва
надежда бабкина
владимир путин
россия
москва
россия, москва, надежда бабкина, владимир путин
Культура, Россия, Москва, Надежда Бабкина, Владимир Путин
Путин наградил Бабкину орденом
Путин наградил Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени