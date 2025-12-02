https://ria.ru/20251202/avtomobili-2059216136.html
В России выросли продажи новых отечественных автомобилей
В России выросли продажи новых отечественных автомобилей - РИА Новости, 02.12.2025
В России выросли продажи новых отечественных автомобилей
Продажи в России новых автомобилей, произведенных на территории страны, выросли в ноябре на 7%, а в январе-ноябре замедлили падение до 2%, сообщил Минпромторг... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:39:00+03:00
2025-12-02T14:39:00+03:00
2025-12-02T14:55:00+03:00
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/37/1512363750_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca831dd3f7d71714a09b1df465400f9a.jpg
https://ria.ru/20251125/avtorynok-2057405888.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/37/1512363750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_898af7baf7e27d36de285c221b7d0fbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России выросли продажи новых отечественных автомобилей
Минпромторг: продажи новых авто, произведенных в России, выросли в ноябре на 7%
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Продажи в России новых автомобилей, произведенных на территории страны, выросли в ноябре на 7%, а в январе-ноябре замедлили падение до 2%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
«
"В ноябре объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 80,9 тысячи штук, что на 7% больше, чем в ноябре 2024 года", - говорится в сообщении министерства.
"При этом рынок новых автомобилей, произведенных в Российской Федерации, составил 738 524 штук (-2% относительно аналогичного периода 2024 года – 754 284 штук)", - отмечается в отчете по рынку транспортных средств в январе-ноябре текущего года.
Также отмечается, что доля российской техники по итогам января-ноября 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 55%, а в ноябре достигла 57%.