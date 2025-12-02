Рейтинг@Mail.ru
14:39 02.12.2025
В России выросли продажи новых отечественных автомобилей
В России выросли продажи новых отечественных автомобилей
В России выросли продажи новых отечественных автомобилей

Минпромторг: продажи новых авто, произведенных в России, выросли в ноябре на 7%

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМужчина выбирает автомобиль "Лада Гранта" в автосалоне
Мужчина выбирает автомобиль "Лада Гранта" в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Продажи в России новых автомобилей, произведенных на территории страны, выросли в ноябре на 7%, а в январе-ноябре замедлили падение до 2%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"В ноябре объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 80,9 тысячи штук, что на 7% больше, чем в ноябре 2024 года", - говорится в сообщении министерства.

"При этом рынок новых автомобилей, произведенных в Российской Федерации, составил 738 524 штук (-2% относительно аналогичного периода 2024 года – 754 284 штук)", - отмечается в отчете по рынку транспортных средств в январе-ноябре текущего года.
Также отмечается, что доля российской техники по итогам января-ноября 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 55%, а в ноябре достигла 57%.
Посетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW в демонстрационном зале автоцентра Западный в Тамбове - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Минпромторг заявил о замедлении падения темпов продаж автомобилей в России
25 ноября, 14:05
25 ноября, 14:05
 
