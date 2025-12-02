https://ria.ru/20251202/avtomobili-2059213691.html
В России в ноябре выросли продажи новых легковушек
В России в ноябре выросли продажи новых легковушек - РИА Новости, 02.12.2025
В России в ноябре выросли продажи новых легковушек
Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре 2025 года выросли на 6% в годовом выражении, а за 11 месяцев текущего года замедлили спад до 17%, сообщил...
В России в ноябре выросли продажи новых легковушек
Продажи новых легковушек в России в ноябре выросли на шесть процентов
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре 2025 года выросли на 6% в годовом выражении, а за 11 месяцев текущего года замедлили спад до 17%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
Согласно приведенным министерством данным, в абсолютных цифрах продажи новых легковушек в ноябре составили почти 127 тысяч штук, а за одиннадцать месяцев результат составил 1,18 миллиона единиц.
В сегменте легких коммерческих автомобилей снижение продаж в январе-ноябре составило 24% при результате 95,6 тысячи проданных машин. По грузовым автомобилям и автобусам продажи упали на 55 и 36% соответственно, до 51,2 и 11,7 тысячи штук.
В начале ноября Минпромторг
сообщал о снижении продаж новых легковушек по итогам января-октября на 20% в годовом выражении. Таким образом, по итогам 11 месяцев спад замедлился на 3 процентных пункта.