В России в ноябре выросли продажи новых легковушек

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре 2025 года выросли на 6% в годовом выражении, а за 11 месяцев текущего года замедлили спад до 17%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").

Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.

Согласно приведенным министерством данным, в абсолютных цифрах продажи новых легковушек в ноябре составили почти 127 тысяч штук, а за одиннадцать месяцев результат составил 1,18 миллиона единиц.

В сегменте легких коммерческих автомобилей снижение продаж в январе-ноябре составило 24% при результате 95,6 тысячи проданных машин. По грузовым автомобилям и автобусам продажи упали на 55 и 36% соответственно, до 51,2 и 11,7 тысячи штук.