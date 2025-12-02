Рейтинг@Mail.ru
15:34 02.12.2025
Автомобиль из кортежа Уиткоффа прибыл в американское посольство в Москве
Автомобиль из кортежа Уиткоффа прибыл в американское посольство в Москве
в мире, россия, сша, стив уиткофф, chevrolet, москва
В мире, Россия, США, Стив Уиткофф, Chevrolet, Москва
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКортеж спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, прибывшего в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Кортеж спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, прибывшего в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Автомобиль из кортежа спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа приехал в американское посольство после прибытия политика в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
Стивен Уиткофф прилетел в Россию в районе 14.00 мск во вторник, спустя полтора часа один из автомобилей, который приезжал за американским посланником во Внуково-2, заехал на территорию посольства Соединенных Штатов. Это был внедорожник Chevrolet Tahoe с дипломатическими номерами посольства США. При этом к территории дипмиссии он подъехал один, без сопровождения.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Песков рассказал, как долго будут идти переговоры Путина и Уиткоффа
В миреРоссияСШАСтив УиткоффChevroletМосква
 
 
