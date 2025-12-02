https://ria.ru/20251202/avtomobil-2059246376.html
Автомобиль из кортежа Уиткоффа прибыл в американское посольство в Москве
Автомобиль из кортежа Уиткоффа прибыл в американское посольство в Москве
Автомобиль из кортежа спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа приехал в американское посольство после прибытия политика в Москву, передает корреспондент... РИА Новости, 02.12.2025
в мире
россия
сша
стив уиткофф
chevrolet
москва
в мире, россия, сша, стив уиткофф, chevrolet, москва
В мире, Россия, США, Стив Уиткофф, Chevrolet, Москва
