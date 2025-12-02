https://ria.ru/20251202/audi-2059114897.html
Audi зарегистрировала в России товарные знаки
Audi зарегистрировала в России товарные знаки - РИА Новости, 02.12.2025
Audi зарегистрировала в России товарные знаки
Немецкий автопроизводитель Audi, ушедший из России, зарегистрировал в стране как минимум четыре товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T09:33:00+03:00
2025-12-02T09:33:00+03:00
2025-12-02T09:33:00+03:00
авто
россия
германия
европа
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
volkswagen group
audi a8
volkswagen touareg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76100/14/761001446_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_2565c7878b8f5b174525b5e3b7c15588.jpg
https://ria.ru/20251117/hyundai-2055455670.html
россия
германия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76100/14/761001446_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_bf0b865410914bb145287f659ef153c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, германия, европа, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), volkswagen group, audi a8, volkswagen touareg
Авто, Россия, Германия, Европа, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Volkswagen Group, Audi A8, Volkswagen Touareg
Audi зарегистрировала в России товарные знаки
Audi зарегистрировала в России четыре товарных знака