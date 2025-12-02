Рейтинг@Mail.ru
Audi зарегистрировала в России товарные знаки - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/audi-2059114897.html
Audi зарегистрировала в России товарные знаки
Audi зарегистрировала в России товарные знаки - РИА Новости, 02.12.2025
Audi зарегистрировала в России товарные знаки
Немецкий автопроизводитель Audi, ушедший из России, зарегистрировал в стране как минимум четыре товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T09:33:00+03:00
2025-12-02T09:33:00+03:00
авто
россия
германия
европа
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
volkswagen group
audi a8
volkswagen touareg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76100/14/761001446_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_2565c7878b8f5b174525b5e3b7c15588.jpg
https://ria.ru/20251117/hyundai-2055455670.html
россия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76100/14/761001446_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_bf0b865410914bb145287f659ef153c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, германия, европа, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), volkswagen group, audi a8, volkswagen touareg
Авто, Россия, Германия, Европа, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Volkswagen Group, Audi A8, Volkswagen Touareg
Audi зарегистрировала в России товарные знаки

Audi зарегистрировала в России четыре товарных знака

© РИА Новости / Даниил Низамутдинов, Владимир ДобровольскийAudi S3
Audi S3 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Даниил Низамутдинов, Владимир Добровольский
Audi S3. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Немецкий автопроизводитель Audi, ушедший из России, зарегистрировал в стране как минимум четыре товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно данным ведомства, компания получила права на знаки "Audi", "Allroad", "Sportback" и "Vorsprung durch Techink".
Решение о регистрации было принято в ноябре 2025 года. Под данными товарными знаки Audi может проводить и продавать в России транспортные средства, а также запчасти к ним.
Audi - дочерняя компания немецкого автоконцерна Volkswagen. Ее предприятия находятся в Германии и нескольких других странах Европы, Китае, Индии, Бразилии и Мексике.
Автосалон Hyundai - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Hyundai зарегистрировала товарные знаки в России
17 ноября, 13:39
 
АвтоРоссияГерманияЕвропаФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Volkswagen GroupAudi A8Volkswagen Touareg
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала