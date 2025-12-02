Рейтинг@Mail.ru
ЕС ждет от Армении присоединения к санкциям против России, заявила Каллас
16:30 02.12.2025
ЕС ждет от Армении присоединения к санкциям против России, заявила Каллас
Глава Евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявила, что Евросоюз ожидает от Армении присоединения к санкциям
в мире
армения
россия
ереван
кайя каллас
евросоюз
евразийский экономический союз
ваагн хачатурян
армения
россия
ереван
в мире, армения, россия, ереван, кайя каллас, евросоюз, евразийский экономический союз, ваагн хачатурян, арарат мирзоян
В мире, Армения, Россия, Ереван, Кайя Каллас, Евросоюз, Евразийский экономический союз, Ваагн Хачатурян, Арарат Мирзоян
ЕС ждет от Армении присоединения к санкциям против России, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявила, что Евросоюз ожидает от Армении присоединения к санкциям против РФ.
"Мировой порядок явно меняется, и стратегическое совпадение позиций с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС крайне важно для наших партнёров - в том числе для Армении, уровень согласованности которой сейчас составляет 37%. Да, санкции, которые мы ввели против России, являются тяжёлыми, но мы просим того же и от наших партнёров, потому что все мы хотим скорейшего окончания этой войны. Экономические последствия этой войны для всех нас значительны. Именно поэтому были введены санкции - чтобы положить конец войне, - и поэтому мы просим партнёров присоединяться к ним", - сказала она.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
Мужчина с флагом Армении - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ЕС выделит Армении 15 миллионов евро
Вчера, 15:48
 
В миреАрменияРоссияЕреванКайя КалласЕвросоюзЕвразийский экономический союзВаагн ХачатурянАрарат Мирзоян
 
 
