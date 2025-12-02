Михаил Слипенчук: мы предлагаем перспективные идеи для развития Арктики

Юбилейный, пятнадцатый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" имени Чилингарова состоится в Санкт-Петербурге 9-10 декабря. Форум, традиционно организуемый Ассоциацией полярников России (АСПОЛ), ежегодно подводит итоги арктической повестки, на нем обсуждаются ключевые направления и прорабатываются решения по ключевым вопросам социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. О том, что войдет в программу предстоящего форума, какие новые форматы ждут его участников и гостей, которые будут обсуждать, что нужно делать для превращения арктической мечты в реальность, в интервью РИА Новости рассказал президент АСПОЛ Михаил Слипенчук.

– Форум "Арктика: настоящее и будущее" в нынешнем году пройдет уже в пятнадцатый раз. Можно ли сказать, что форум занял свою особую нишу? Какие инициативы, выдвинутые на предыдущих таких форумах, уже реализованы?

– Безусловно, форум имени Чилингарова за 15 лет утвердился в статусе ведущей общественной площадки по арктической тематике. Ежегодно мы собираем представителей власти, бизнеса, науки и общественных организаций для решения вопросов развития Арктики. Наша главная задача – чтобы ни одна перспективная идея не осталась без внимания. Все выработанные инициативы мы облекаем в форму общественной резолюции, которую направляем в правительство РФ. Поддержанные предложения затем воплощаются в жизнь профильными ведомствами и компаниями.

На форуме в разные годы обсуждались различные инициативы, которые, например, ложились в концепцию развития Арктики. Уже на первых форумах стало очевидно: для стратегического развития Арктики нужен единый координационный центр. В резолюцию 2012 года вошло предложение создать общий центр и федеральный орган исполнительной власти по реализации арктических программ. Государственная комиссия по вопросам развития Арктики при правительстве РФ учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 3 февраля 2015 года для координации деятельности органов власти на всех уровнях при решении задач по развитию российской Арктической зоны. Впоследствии было учреждено министерство по развитию Арктики.

В 2013 году появилась инициатива о создании особых условий для поддержки предпринимательства и привлечения инвестиций в Арктику. В 2020 году был принят федеральный закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", который превратил АЗРФ в самую большую особую экономическую зону мира.

Также уже в 2013 году участники форума отметили, что нужен отдельный закон о северном завозе. С 1 апреля 2024 года вступил в действие федеральный закон "О северном завозе". Основная цель ФЗ – создание бесперебойных поставок грузов жизнеобеспечения на Крайний Север: топлива, продуктов питания, стройматериалов и других товаров. Таких примеров много – в этом и есть основная цель форума: предлагать решения для развития Арктики.

– А в чем будут заключаться особенности программы предстоящего форума? Какие основные дискуссии состоятся на нем?

– Каждый год форум выбирает в качестве ключевого акцента тему, соответствующую самой актуальной арктической повестке. В 2025 году такой темой станет "Арктика в действии". Этот девиз отражает наш фокус на практических решениях и превращении идей в конкретные результаты. Вся деловая программа нацелена на содействие реализации национальных целей в Арктической зоне России, с особым вниманием к выполнению поручений президента России Владимира Путина по развитию макрорегиона.

По сути, предстоящий юбилейный форум – это масштабная стратегическая дискуссия, где будущее Арктики будет формироваться в реальном времени. В программе запланировано более 40 сессий, каждая из которых посвящена критически важным вопросам. Центральными событиями станут два пленарных заседания: "Арктика-2050: будущее начинается сегодня", где мы обсудим, какой будет Арктика в 2050 году, какие решения и действия необходимо предпринять нам всем уже сегодня, чтобы арктическая мечта стала реальностью. И региональное пленарное заседание "Арктика для России – Россия для Арктики", которое посвящено уникальным механизмам развития всех регионов и открывающимся возможностям для всей страны по участию в арктических проектах.

– Весной нынешнего года президент России дал правительству РФ ряд поручений, направленных на выполнение проектов по развитию Арктики. Будет ли ход выполнения поручений обсуждаться на форуме в декабре?

– Сквозь все обсуждения красной нитью пройдут несколько ключевых тем: реализация долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны (мастер-планов), решение кадрового дефицита и развитие арктического просвещения, создание Трансарктического транспортного коридора.

– Какими особыми форматами будет отмечен форум в этом году?

– Например, молодежная сессия "Арктика – твой вектор роста", где студенты смогут в формате живого диалога напрямую задать вопросы о карьерных возможностях представителям арктических властей и работодателей.

Молодежной площадкой форума вновь станет просветительский профориентационный проект "Встреча поколений". Школьники получат уникальную возможность напрямую пообщаться с представителями арктических профессий, ветеранами-полярниками и молодыми исследователями, перенимая их опыт и современные знания. Через интерактивные форматы и разбор реальных кейсов мы стремимся зажечь у ребят интерес к арктическим проектам и профессиям будущего.

Таким образом, форум соберет воедино все направления – от глобальных стратегий до конкретных инструментов их реализации, создавая целостную картину будущего Арктики и план действий для ее достижения.

– В Антарктиде в эти дни завершается экспедиционный поход Ассоциации полярников "Русская Антарктика – под созвездием Южного Креста". Какие у нее задачи, будет ли экспедиция обсуждаться на форуме?

– Экспедиция приурочена к 250-летию открытия Антарктиды под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Этот проект объединил научные, исторические и духовные цели. Цель похода – утвердить в мировой географической науке как непреложный исторический факт первенство российских мореплавателей в наименовании открытых ими островов близ Антарктиды и содействовать возвращению в отечественную и мировую картографию исконных географических названий.

Особое значение имела международная конференция "Курс Чилингарова", прошедшая на станции Беллинсгаузен 27 ноября, которая заложила основу для возвращения русских топонимов на карту Антарктиды. На форуме мы подведем итоги экспедиции.

– Президент России Владимир Путин предложил сделать 2027 год Годом географии. Какие инициативы, связанные с развитием российской Арктической зоны, целесообразно включить в перечень мероприятий? Будут ли эти предложения обсуждаться на форуме?

– АСПОЛ уже ведет сбор предложений по популяризации Арктики для включения в программу Года географии. На сегодня поступило уже более 100 инициатив, охватывающих широкий спектр форматов – от образовательных проектов до просветительских акций. Например, инициативы по увековечиванию таких значимых дат, как 20-летие высокоширотной экспедиции "Арктика-2007" под руководством Артура Николаевича Чилингарова и 90-летие со дня рождения легендарного полярника Ивана Дмитриевича Папанина. Эти и другие инициативы, будут детально рассмотрены на форуме и предложены для включения в итоговый план мероприятий.

– Арктика – тот регион, где пересекаются интересы большого числа стран. Какие государства будут представлены на предстоящем форуме? Какие вопросы делегаты этих стран будут обсуждать?

– Арктика продолжает привлекать глобальное внимание, и интерес к ней вышел далеко за рамки приарктических государств. Интерес обусловлен комплексом факторов – от климатических изменений и транспортных возможностей до доступа к ресурсам и новым логистическим маршрутам. На форуме ожидается представительство широкого круга стран. Среди участников представители Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Сингапура. Наряду с традиционными партнерами в Арктике также будут представители Вьетнама, Турции, Бангладеш, Уганды.

Международный трек форума будет включать несколько ключевых сессий, таких как "Взаимовыгодное сотрудничество с внерегиональными странами" и "Безграничное сотрудничество: международные научные исследования в Арктике". В фокусе обсуждений темы экологии и климата, вопросы партнёрства: совместные проекты в логистике, международное просвещение и гуманитарное сотрудничество, образовательные программы, инвестиции и научные исследования, и мы уверены, что именно такой, неполитизированный диалог является залогом устойчивого развития всей Арктики и укрепления роли России в международной повестке и гуманитарном пространстве как ведущей полярной державы.

– Основателем международного форума "Арктика: настоящее и будущее" был наш легендарный полярник, первый президент АСПОЛ Артур Николаевич Чилингаров. Планируется ли выполнить новые проекты, может быть, с международным участием, и направленные на увековечение его памяти?