Путин назначил Андреева новым послом в Словакии
Путин назначил Андреева новым послом в Словакии - РИА Новости, 02.12.2025
Путин назначил Андреева новым послом в Словакии
Президент России Владимир Путин назначил бывшего посла РФ в Польше Сергея Андреева новым послом в Словакии, освободив от этих обязанностей Игоря Братчикова,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:54:00+03:00
2025-12-02T17:54:00+03:00
2025-12-02T17:55:00+03:00
словакия
россия
польша
сергей андреев
владимир путин
игорь братчиков
политика
словакия
россия
польша
2025
Путин назначил Андреева новым послом в Словакии
Путин назначил Андреева новым послом в Словакии вместо Братчикова