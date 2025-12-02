Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил Андреева новым послом в Словакии - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 02.12.2025 (обновлено: 17:55 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/andreev-2059306338.html
Путин назначил Андреева новым послом в Словакии
Путин назначил Андреева новым послом в Словакии - РИА Новости, 02.12.2025
Путин назначил Андреева новым послом в Словакии
Президент России Владимир Путин назначил бывшего посла РФ в Польше Сергея Андреева новым послом в Словакии, освободив от этих обязанностей Игоря Братчикова,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:54:00+03:00
2025-12-02T17:55:00+03:00
словакия
россия
польша
сергей андреев
владимир путин
игорь братчиков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997671500_207:0:1200:558_1920x0_80_0_0_737e76353ef148c21c449ceceac16e37.jpg
https://ria.ru/20251126/lavrov-2057767574.html
словакия
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997671500_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b07d9ebdeaf90a048f03c357e4e69d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, россия, польша, сергей андреев, владимир путин, игорь братчиков, политика
Словакия, Россия, Польша, Сергей Андреев, Владимир Путин, Игорь Братчиков, Политика
Путин назначил Андреева новым послом в Словакии

Путин назначил Андреева новым послом в Словакии вместо Братчикова

© Фото : посольство РФ в ПольшеСергей Андреев
Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : посольство РФ в Польше
Сергей Андреев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил бывшего посла РФ в Польше Сергея Андреева новым послом в Словакии, освободив от этих обязанностей Игоря Братчикова, соответствующие указы размещены на портале официального опубликования правовых актов.
"Назначить Андреева Сергея Вадимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словацкой республике", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от обязанностей Братчикова.
"Освободить Братчикова Игоря Борисовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Словацкой республике", - говорится в указе.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Премьер Словакии назвал Лаврова замечательным дипломатом
26 ноября, 16:39
 
СловакияРоссияПольшаСергей АндреевВладимир ПутинИгорь БратчиковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала