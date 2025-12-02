https://ria.ru/20251202/andreev-2059303870.html
Путин освободил Андреева от обязанностей посла в Польше
Путин освободил Андреева от обязанностей посла в Польше - РИА Новости, 02.12.2025
Путин освободил Андреева от обязанностей посла в Польше
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Андреева от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Польше, соответствующий указ размещен на сайте РИА Новости, 02.12.2025
