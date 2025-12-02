Рейтинг@Mail.ru
Путин освободил Андреева от обязанностей посла в Польше
17:50 02.12.2025 (обновлено: 17:52 02.12.2025)
Путин освободил Андреева от обязанностей посла в Польше
Путин освободил Андреева от обязанностей посла в Польше
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Андреева от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Польше, соответствующий указ размещен на сайте РИА Новости, 02.12.2025
в мире
польша
россия
сергей андреев
владимир путин
польша
россия
в мире, польша, россия, сергей андреев, владимир путин
В мире, Польша, Россия, Сергей Андреев, Владимир Путин
Путин освободил Андреева от обязанностей посла в Польше

Путин освободил Андреева от обязанностей чрезвычайного посла в Польше

© Фото предоставлено Посольством России в ПольшеПосол России в Польше Сергей Андреев
Посол России в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото предоставлено Посольством России в Польше
Посол России в Польше Сергей Андреев. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Андреева от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Польше, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Андреева Сергея Вадимовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Польша", - говорится в документе.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В ГД заявления президента Польши о россиянах назвали провокацией
В миреПольшаРоссияСергей АндреевВладимир Путин
 
 
