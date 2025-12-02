Рейтинг@Mail.ru
04:01 02.12.2025
В музее ТГУ нашли шип плавника доисторической акулы
Новости
НОВОСИБИРСК, 2 дек - РИА Новости. Сотрудники палеонтологического музея Томского госуниверситета во время проведения экспертизы экспонатов нашли уникальный образец - часть плавника древней акулы ктенаканта, которая жила на Земле 400-200 миллионов лет назад, сообщили РИА Новости в ТГУ.
Ктенаканты - древние родственники современных акул. Они достигали около семи метров в длину и имели два спинных плавника с крупными шипами. Большинство остатков ктенакантов были обнаружены в Северной Америке, но известны случаи, когда такие находки попадались палеонтологам на территории современной Московской области. Во время мезозоя и палеозоя там находилось древнее море.
"Музейные экспонаты ТГУ сейчас проходят тщательную инвентаризацию перед постановкой на государственный учет. Среди образцов нашелся один, довольно крупный, но неподписанный. Мы с коллегами долго обсуждали, что бы это могло быть. Вспомнилось, что в одном из шкафов на полке десятилетиями лежал небольшой экспонат, по цвету и структуре напоминающий нашу находку. Каково же было удивление, когда пазл сошелся", - рассказал доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ Степан Иванцов.
После соединения двух найденных частей стало понятно, что экспонат является 40-сантиметровым шипом, который находился в основании плавника древнего морского хищника - ктенаканта. Предположительно, экспонат для музея подарили меценаты перед открытием Императорского Томского университета, который стал первым университетом Сибири и в 2028 году отметит 150-летний юбилей.
"Скорее всего, плавник, привезенный из дальней экспедиции, когда-то разломился, и основная часть была убрана. Теперь посетители музея смогут увидеть объект целиком. Ктенаканты существовали на Земле с начала девонского периода до конца триаса. Шип, который теперь целиком можно увидеть в музее, мог служить орудием защиты от других, более крупных хищников", - сказал Иванцов.
Начальник управления музейной деятельностью ТГУ Людмила Панкратова отметила, что инвентаризация и экспертиза музейных фондов, организованная для постановки музейного собрания ТГУ на государственный учет, позволяет не только упорядочить содержание фондовых коллекций, но и по-новому взглянуть на экспонаты, которые многие десятилетия хранятся в музеях университета. Кроме того, появились технологии, позволяющие исследовать музейные предметы ранее не применявшимися методами.
