В музее ТГУ нашли шип плавника доисторической акулы

НОВОСИБИРСК, 2 дек - РИА Новости. Сотрудники палеонтологического музея Томского госуниверситета во время проведения экспертизы экспонатов нашли уникальный образец - часть плавника древней акулы ктенаканта, которая жила на Земле 400-200 миллионов лет назад, сообщили РИА Новости в ТГУ.

Ктенаканты - древние родственники современных акул. Они достигали около семи метров в длину и имели два спинных плавника с крупными шипами. Большинство остатков ктенакантов были обнаружены в Северной Америке , но известны случаи, когда такие находки попадались палеонтологам на территории современной Московской области . Во время мезозоя и палеозоя там находилось древнее море.

"Музейные экспонаты ТГУ сейчас проходят тщательную инвентаризацию перед постановкой на государственный учет. Среди образцов нашелся один, довольно крупный, но неподписанный. Мы с коллегами долго обсуждали, что бы это могло быть. Вспомнилось, что в одном из шкафов на полке десятилетиями лежал небольшой экспонат, по цвету и структуре напоминающий нашу находку. Каково же было удивление, когда пазл сошелся", - рассказал доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ Степан Иванцов.

После соединения двух найденных частей стало понятно, что экспонат является 40-сантиметровым шипом, который находился в основании плавника древнего морского хищника - ктенаканта. Предположительно, экспонат для музея подарили меценаты перед открытием Императорского Томского университета, который стал первым университетом Сибири и в 2028 году отметит 150-летний юбилей.

"Скорее всего, плавник, привезенный из дальней экспедиции, когда-то разломился, и основная часть была убрана. Теперь посетители музея смогут увидеть объект целиком. Ктенаканты существовали на Земле с начала девонского периода до конца триаса. Шип, который теперь целиком можно увидеть в музее, мог служить орудием защиты от других, более крупных хищников", - сказал Иванцов.