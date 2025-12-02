ГП требует изъять активы обвиняемого во взятках в крипте экс-сотрудника МВД

Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, под арест попали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Также арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых. Кроме того, в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что фигуранты оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 банковских счетов.