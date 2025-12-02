ГП требует изъять активы обвиняемого во взятках в крипте экс-сотрудника МВД

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Генпрокуратура РФ в своем иске требует обратить в доход государства многочисленные активы обвиняемого в получении взяток в криптовалюте экс-сотрудника МВД России Георгия Сатюкова, пишет газета "Коммерсант".
В апреле 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, Сатюкова за взяточничество в пять миллиардов рублей. В декабре прошлого года председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщал РИА Новости, что в рамках расследования этого уголовного дела арестовано имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей. Сам Сатюков скрылся за границей, он заочно арестован. Вместе с ним в международном розыске находится его подчиненный Дмитрий Соколов.
"В Москве суд рассмотрит антикоррупционный иск Генпрокуратуры по крупнейшему уголовному делу о взятках в истории правоохранительных органов России.... Иск к Георгию Сатюкову, находящему в розыске, и его родственникам подан в Зюзинский райсуд", - пишет газета.
По данным "Коммерсанта", речь идет многочисленных активах, приобретенных на доверенное лицо и родственников.
"Речь идет о недвижимости, в том числе в Дубае, престижных автомобилях, миллионах наличными и коллекции из семи часов Patek Philippe. За годы службы Сатюков официально заработал всего 9,8 миллиона рублей", - отмечает газета.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, под арест попали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Также арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых. Кроме того, в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что фигуранты оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 банковских счетов.
Согласно материалам, которые есть в распоряжении РИА Новости, с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в виде криптовалют - не менее 2 119 биткоинов (ВТС), 10 016 эфириума (ЕТН), эквивалентных не менее 4,9 миллиарда рублей, через криптокошельки "за незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе".