ГП требует изъять активы обвиняемого во взятках в крипте экс-сотрудника МВД - РИА Новости, 02.12.2025
05:26 02.12.2025
ГП требует изъять активы обвиняемого во взятках в крипте экс-сотрудника МВД
Генпрокуратура РФ в своем иске требует обратить в доход государства многочисленные активы обвиняемого в получении взяток в криптовалюте экс-сотрудника МВД... РИА Новости, 02.12.2025
происшествия, россия, москва, дубай, александр бастрыкин, дмитрий соколов (велоспорт), генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Дубай, Александр Бастрыкин, Дмитрий Соколов (велоспорт), Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Генпрокуратура РФ в своем иске требует обратить в доход государства многочисленные активы обвиняемого в получении взяток в криптовалюте экс-сотрудника МВД России Георгия Сатюкова, пишет газета "Коммерсант".
В апреле 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, Сатюкова за взяточничество в пять миллиардов рублей. В декабре прошлого года председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщал РИА Новости, что в рамках расследования этого уголовного дела арестовано имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей. Сам Сатюков скрылся за границей, он заочно арестован. Вместе с ним в международном розыске находится его подчиненный Дмитрий Соколов.
Бенефициар коммунального холдинга Корпорация СТС Алексей Бобров, обвиняемый в крупном мошенничестве, в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Суд изъял активы бизнесменов Боброва и Бикова
25 ноября, 13:55
"В Москве суд рассмотрит антикоррупционный иск Генпрокуратуры по крупнейшему уголовному делу о взятках в истории правоохранительных органов России.... Иск к Георгию Сатюкову, находящему в розыске, и его родственникам подан в Зюзинский райсуд", - пишет газета.
По данным "Коммерсанта", речь идет многочисленных активах, приобретенных на доверенное лицо и родственников.
"Речь идет о недвижимости, в том числе в Дубае, престижных автомобилях, миллионах наличными и коллекции из семи часов Patek Philippe. За годы службы Сатюков официально заработал всего 9,8 миллиона рублей", - отмечает газета.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, под арест попали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Также арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых. Кроме того, в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что фигуранты оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 банковских счетов.
Согласно материалам, которые есть в распоряжении РИА Новости, с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в виде криптовалют - не менее 2 119 биткоинов (ВТС), 10 016 эфириума (ЕТН), эквивалентных не менее 4,9 миллиарда рублей, через криптокошельки "за незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе".
Магомед Гаджиев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Суд изъял активы на два миллиарда рублей у экс-депутата Гаджиева*
21 ноября, 21:14
 
ПроисшествияРоссияМоскваДубайАлександр БастрыкинДмитрий Соколов (велоспорт)Генеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
