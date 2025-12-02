Католикоса призвали отстранить сотрудничающих с властями иерархов ААЦ

ЕРЕВАН, 2 дек - РИА Новости. Находящиеся в заключении в Армении архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян призвали католикоса всех армян Гарегина II отстранить от службы епископов и архиепископов, потребовавших ухода главы Армянской апостольской церкви, сообщается в Telegram-канале возглавляемого владыкой Багратом движения "Священная борьба".

Ранее армянская газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), принадлежащая семье премьера страны Никола Пашиняна, опубликовала заявление с призывами к отставке католикоса всех армян Гарегина II, под которым, по утверждению издания, подписались десять епископов и архиепископов.

"Из 57 членов епископского сословия Первопрестольного Святого Эчмиадзина (духовного центра Армянской церкви - ред.) десять официально заявили, что более не желают быть частью нашего братства, поэтому мы признаем их чуждыми и посторонними, к которым, к сожалению, питали братские чувства в течение 20-40 лет... Содеянное является вероломным и гнусным предательством, подлым и тайным заговором, что отвратительно даже для мирян, не говоря уже о высокопоставленных духовных лицах", - говорится в заявлении.

Владыки напомнили, что "по крайней мере шестеро из предателей" участвовали в Национальном церковном собрании в 1999 году и открыто голосовали за нынешнего католикоса всех армян, "о чем с гордостью заявляли все 26 лет", а остальные четверо пользовались покровительством Гарегина II, благодаря чему удостоились епископской хиротонии.

"Предатели создали беспрецедентную в Армянской церкви, по крайней мере за последние 200 лет, ситуацию. Поэтому необходим беспрецедентный ответ. Просим и предлагаем Святейшему Патриарху: отстранить раскольников от службы, немедленно назначить новых иерархов в епархии, созвать собрание епископов, после собрания епископов можно будет созвать Национальное церковное собрание", -отмечается в заявлении.

Владыки обратились к священникам епархий с требованием не подчиняться иерархам-раскольникам и немедленно заявить о верности католикосу всех армян, подчиняться его распоряжением.

В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Защита утверждает, что архиепископ подвергается политическому преследованию

Под арестом находятся еще двое владык - политический противник премьера Никола Пашиняна архиепископ Баграт Галстанян и глава Арагацотнской епархии Мкртич Прошян.

Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.

Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.