"Петля затягивается". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского - 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 01.12.2025
"Петля затягивается". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского
Эскалация в Черном море со стороны ВСУ лишь ухудшает положение Владимира Зеленского, отметил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в... РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
черное море
гамбия
новороссийск
владимир зеленский
золтан кошкович
мария захарова
черное море
гамбия
новороссийск
украина
россия
турция
в мире, черное море, гамбия, новороссийск, владимир зеленский, золтан кошкович, мария захарова, вооруженные силы украины, украина, россия, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черное море, Гамбия, Новороссийск, Владимир Зеленский, Золтан Кошкович, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Турция
"Петля затягивается". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского

Кошкович: пока ВСУ атакуют танкеры в Турции, положение Зеленского ухудшается

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Эскалация в Черном море со стороны ВСУ лишь ухудшает положение Владимира Зеленского, отметил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Пока петля во всех смыслах затягивается вокруг шеи Зеленского, украинские войска взрывают танкеры. Эта жестокая эскалация служит только одной цели — затормозить мирный процесс", — написал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ узнали, какой ход Трампа больше всего пугает Киев
Вчера, 15:48
В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что в 28 милях от берегов страны в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. С судна эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
Позже экипаж танкера Virat сообщил, что подвергся удару в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу танкер снова атаковали безэкипажные морские катера.
Дипломатические источники в Москве сообщили РИА Новости, что на борту обоих танкеров находились россияне.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"В ужасе": на Западе забили тревогу после признания Трампа об Украине
Вчера, 14:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерное мореГамбияНовороссийскВладимир ЗеленскийЗолтан КошковичМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияТурция
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
