"Петля затягивается". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Эскалация в Черном море со стороны ВСУ лишь ухудшает положение Владимира Зеленского, отметил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Пока петля во всех смыслах затягивается вокруг шеи Зеленского, украинские войска взрывают танкеры. Эта жестокая эскалация служит только одной цели — затормозить мирный процесс", — написал он.
В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что в 28 милях от берегов страны в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. С судна эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
Позже экипаж танкера Virat сообщил, что подвергся удару в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу танкер снова атаковали безэкипажные морские катера.
Дипломатические источники в Москве сообщили РИА Новости, что на борту обоих танкеров находились россияне.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации.