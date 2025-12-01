МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен с помощью провокаций и "экологического терроризма" сорвать мирный план по Украине, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Пиратство и экологический терроризм Зеленского — это последняя отчаянная попытка предотвратить его собственный конец и мирный план", — заявил он.
В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что в 28 милях от берегов страны в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. С судна эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
Позже экипаж танкера Virat сообщил, что подвергся удару в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу танкер снова атаковали безэкипажные морские катера.
Дипломатические источники в Москве сообщили РИА Новости, что на борту обоих танкеров находились россияне.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации.