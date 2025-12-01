Рейтинг@Mail.ru
На Западе набросились на Зеленского из-за дерзкой выходки против России - РИА Новости, 01.12.2025
09:27 01.12.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за дерзкой выходки против России
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен с помощью провокаций и "экологического терроризма" сорвать мирный план по Украине, написал аналитик... РИА Новости, 01.12.2025
в мире, черное море, владимир зеленский, золтан кошкович, россия, украина, мария захарова
В мире, Черное море, Владимир Зеленский, Золтан Кошкович, Россия, Украина, Мария Захарова
На Западе набросились на Зеленского из-за дерзкой выходки против России

Кошкович: Зеленский пытался сорвать мирный план атаками на танкеры в Черном море

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен с помощью провокаций и "экологического терроризма" сорвать мирный план по Украине, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Пиратство и экологический терроризм Зеленского — это последняя отчаянная попытка предотвратить его собственный конец и мирный план", — заявил он.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох на Западе
Вчера, 08:42
В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что в 28 милях от берегов страны в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. С судна эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
Позже экипаж танкера Virat сообщил, что подвергся удару в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу танкер снова атаковали безэкипажные морские катера.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Умеров в понедельник встретится с Зеленским в Париже, пишут СМИ
Вчера, 09:02
Дипломатические источники в Москве сообщили РИА Новости, что на борту обоих танкеров находились россияне.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации.
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ: Киев подтвердил свое участие в атаках на танкеры у побережья Турции
Вчера, 00:34
 
В миреЧерное мореВладимир ЗеленскийЗолтан КошковичРоссияУкраинаМария Захарова
 
 
Заголовок открываемого материала