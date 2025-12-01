Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не мог не участвовать в коррупционных схемах, считает политолог - РИА Новости, 01.12.2025
15:26 01.12.2025
Зеленский не мог не участвовать в коррупционных схемах, считает политолог
Зеленский не мог не участвовать в коррупционных схемах, считает политолог

Политолог Мишкевич: Зеленский не мог не участвовать в коррупционных схемах

ВАРШАВА, 1 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский не мог не участвовать в коррупционных схемах украинских чиновников и своих подчиненных, заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Азаров назвал сумму, которую могли украсть коррупционеры на Украине
Вчера, 12:49
"За последнее время мы видим крупные коррупционные скандалы один за одним, в которых замешаны самые крупные украинские чиновники. Слишком часто, чтобы списывать происходящее на случайность. Это означает, что украинская коррупционная система управления не изменилась. Это значит, что не изменился коррупционный принцип управления, во главе которого стоит президент", - сказал Мишкевич.
Он отметил, что на Украине Зеленский имеет широчайшие полномочия в части кадровой политики, но он все-равно назначал на важнейшие должности коррупционеров. "У Зеленского в руках находится практически абсолютная власть в части кадровой политики. Но он все-равно назначал на государственные посты нечистых на руку людей. Возникает вопрос, зачем он это делал, если сам не был замешан", - сказал собеседник агентства.
Также политолог указал на уровень, на котором реализовывались коррупционные схемы. "Коррупция выявлена там, где не могло обойтись без согласований Зеленского лично. Удивительно, если речь не идет о бумажных согласованиях с подписями, но если это и так, то возникают еще большие подозрения, что он намеренно отворачивался, чтобы не видеть и якобы не иметь отношения к тому, что происходит", - сказал Мишкевич.
По его мнению, участвовать в коррупционной деятельности Зеленский мог не лично, а через жену. "Она владеет несколькими бизнесами – от развлекательного до рыбного, у нее компании в Италии, на Кипре, в Белизе. Там просто Клондайк для проворачивания разных темных дел", - сказал собеседник агентства.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ провело обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, позднее отправленного в отставку, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В ЕК заявили, что следят за ситуацией с коррупцией на Украине
Вчера, 14:06
 
