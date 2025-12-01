https://ria.ru/20251201/zelenskij-2058917431.html
Зеленский прибыл на встречу с Макроном
2025-12-01T13:34:00+03:00
2025-12-01T13:34:00+03:00
2025-12-01T13:38:00+03:00
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, следует из прямой трансляции встречи, которую вело агентство Рейтер.
Ранее канцелярия французского президента сообщала, что Зеленский
и Макрон
обсудят текущую ситуацию и условия заключения мирного соглашения на Украине
. Отмечается, что Зеленский и Макрон также обсудят проводимую работу по гарантиям безопасности в рамках так называемой "коалиции желающих".
Как следует из трансляции, Макрон встретил Зеленского, они обнялись, пожали руки и вместе удалились в здание дворца.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.