01.12.2025
09:02 01.12.2025
Умеров в понедельник встретится с Зеленским в Париже, пишут СМИ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта РИА Новости, 01.12.2025
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, как ожидается, в понедельник встретится с Владимиром Зеленским в Париже, чтобы доложить ему о прошедших в США переговорах, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных украинских чиновников.
"Ожидается, что Умеров встретится с Зеленским в Париже в понедельник и предоставит ему более подробный отчет о переговорах", - приводит портал слова чиновников.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Умеров удалил пост о начале встречи с американской делегацией
30 ноября, 17:37
Ранее канцелярия французского президента сообщила, что Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 1 декабря.
Умеров заявил, что доложил об итогах переговоров Украины и США во Флориде Владимиру Зеленскому.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
НАБУ допросило Умерова по делу Миндича
26 ноября, 17:37
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Умеров оценил переговоры с США
30 ноября, 23:49
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийРустем УмеровВладимир ПутинСовет национальной безопасности и обороны УкраиныДело Миндича
 
 
