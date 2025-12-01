https://ria.ru/20251201/zatseper-2058909431.html
В московском метро задержали зацепера
В московском метро задержали зацепера - РИА Новости, 01.12.2025
В московском метро задержали зацепера
Полицейские задержали нетрезвого зацепера, проехавшего на крыше электропоезда по фиолетовой ветке в московском метро, сообщила официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:01:00+03:00
2025-12-01T13:01:00+03:00
2025-12-01T13:06:00+03:00
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
ирина волк
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058909972_0:28:1161:681_1920x0_80_0_0_0d559d11ad762782f5a79fd79a712401.jpg
https://ria.ru/20251030/moskva-2051976659.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058909972_0:0:1161:872_1920x0_80_0_0_d6faa819f9572443f83cd8e38f6867a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), ирина волк, московский метрополитен
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Московский метрополитен
В московском метро задержали зацепера
В московском метро задержали нетрезвого зацепера