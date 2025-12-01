Рейтинг@Mail.ru
В московском метро задержали зацепера - РИА Новости, 01.12.2025
13:01 01.12.2025 (обновлено: 13:06 01.12.2025)
В московском метро задержали зацепера
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
ирина волк
московский метрополитен
происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), ирина волк, московский метрополитен
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Московский метрополитен
В московском метро задержали зацепера

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Полицейские задержали нетрезвого зацепера, проехавшего на крыше электропоезда по фиолетовой ветке в московском метро, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Очередного зацепера задержали мои коллеги из патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене ГУМВД России по г. Москве. Установлено, что 20-летний житель Московской области на станции "Пушкинская" залез на крышу электропоезда и проехал так до станции "Кузнецкий Мост", - написала она в Telegram-канале.
Волк добавила, что полицейские задержали фигуранта на станции "Китай-город" в состоянии алкогольного опьянения.
На нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 11.17 и 20.21 КоАП РФ. Ему назначен штраф.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Москве задержали мужчину, спрыгнувшего с крыши поезда метро в реку
30 октября, 23:06
 
