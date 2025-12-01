Рейтинг@Mail.ru
Защита попросит рассмотреть дело Амирханяна с участием присяжных - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/zaschita-2058827392.html
Защита попросит рассмотреть дело Амирханяна с участием присяжных
Защита попросит рассмотреть дело Амирханяна с участием присяжных - РИА Новости, 01.12.2025
Защита попросит рассмотреть дело Амирханяна с участием присяжных
Защита попросит рассмотреть с участием присяжных заседателей дело о пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы в отношении бизнесмена... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T06:10:00+03:00
2025-12-01T06:10:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
украина
илья кива
владимир зеленский
верховная рада украины
служба безопасности украины
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042160485_0:52:821:514_1920x0_80_0_0_83d3cd6ee900324484fa69e4af8a1318.jpg
https://ria.ru/20251023/kiva-2049972980.html
https://ria.ru/20251022/okhrannik-2049746232.html
московская область (подмосковье)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042160485_0:0:822:617_1920x0_80_0_0_075534ea23c77467c58a52cdbbb05079.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), украина, илья кива, владимир зеленский, верховная рада украины, служба безопасности украины, рбк (медиагруппа)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Украина, Илья Кива, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, РБК (медиагруппа)
Защита попросит рассмотреть дело Амирханяна с участием присяжных

Защита Амирханяна просит рассмотреть его дело с участием присяжных

© @araikamirkhanianАраик Амирханян
Араик Амирханян - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© @araikamirkhanian
Араик Амирханян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Защита попросит рассмотреть с участием присяжных заседателей дело о пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы в отношении бизнесмена Араика Амирханяна, сообщил РИА Новости его адвокат Артур Путукян.
"Обвиняемый намерен реализовать свое право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей", - рассказал собеседник агентства.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Источник: Киве до его убийства поступали угрозы от "Азова"*
23 октября, 04:05
Расследование дела завершено, в ближайшее время обвиняемый и защита начнут ознакомление с его материалами, заявил ранее адвокат.
До этого источник РИА Новости заявлял, что Амирханяну предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве Кивы и незаконном обороте оружия в рамках дела о передаче сведений об экс-депутате в СБУ. На данный момент Амирханян - единственный установленный и арестованный фигурант этого дела.
Суд в Подмосковье в начале лета приговорил Амирханяна к шести годам колонии общего режима со штрафом. Как установил суд, он дважды перевел денежные средства судебному приставу-исполнителю за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона. Апелляционная инстанция в конце августа признала приговор законным. Вскоре после этого суд в Подмосковье избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела о пособничестве в убийстве Кивы, хотя и до этого он находился в СИЗО из-за приговора за взятки.
Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
Амирханян - украинский и армянский бизнесмен, связанные с ним компании выполняли подрядные работы по строительству украинских дорог за бюджетные средства. Как указано на сайте МВД Украины, в 2020 году он был объявлен в розыск в этой стране по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. В 2021 году источник издания РБК-Украина сообщал, что Владимир Зеленский лишил Амирханяна гражданства в связи с наличием у него также армянского гражданства.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Источник: в момент убийства Кивы рядом с ним не было его личного охранника
22 октября, 05:42
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)УкраинаИлья КиваВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныРБК (медиагруппа)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала