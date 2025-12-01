Защита попросит рассмотреть дело Амирханяна с участием присяжных

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Защита попросит рассмотреть с участием присяжных заседателей дело о пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы в отношении бизнесмена Араика Амирханяна, сообщил РИА Новости его адвокат Артур Путукян.

"Обвиняемый намерен реализовать свое право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей", - рассказал собеседник агентства.

Расследование дела завершено, в ближайшее время обвиняемый и защита начнут ознакомление с его материалами, заявил ранее адвокат.

До этого источник РИА Новости заявлял, что Амирханяну предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве Кивы и незаконном обороте оружия в рамках дела о передаче сведений об экс-депутате в СБУ . На данный момент Амирханян - единственный установленный и арестованный фигурант этого дела.

Суд в Подмосковье в начале лета приговорил Амирханяна к шести годам колонии общего режима со штрафом. Как установил суд, он дважды перевел денежные средства судебному приставу-исполнителю за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона. Апелляционная инстанция в конце августа признала приговор законным. Вскоре после этого суд в Подмосковье избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела о пособничестве в убийстве Кивы, хотя и до этого он находился в СИЗО из-за приговора за взятки.

Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".