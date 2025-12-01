https://ria.ru/20251201/zapad-2058893070.html
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР,... РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
РИА Новости
2025
