Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 01.12.2025 (обновлено: 12:07 01.12.2025)
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР,... РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
донецкая народная республика
безопасность, россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военный. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Моначиновка, Благодатовка и Осиново в Харьковской области, а также Дробышево и Яровая в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили более 230 военнослужащих, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Харьковская область
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
 
 
