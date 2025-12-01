Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.