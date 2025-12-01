https://ria.ru/20251201/zamglavy-2059038366.html
Замглавы Минпромторга повысили до первого замминистра
Замглавы Минпромторга повысили до первого замминистра - РИА Новости, 01.12.2025
Замглавы Минпромторга повысили до первого замминистра
Замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский повышен до первого замминистра промышленности и торговли, говорится в распоряжении правительства РФ. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T20:44:00+03:00
2025-12-01T20:44:00+03:00
2025-12-01T20:51:00+03:00
экономика
россия
кирилл лысогорский
василий осьмаков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059038087_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_b57d75daf31af3c3a48f08a5f7c4e82c.jpg
https://ria.ru/20251201/rossiya-2059037303.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059038087_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_6feff0f91dc7adb91b83df5e44713c3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, кирилл лысогорский, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Кирилл Лысогорский, Василий Осьмаков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Замглавы Минпромторга повысили до первого замминистра
Замглавы Минпромторга Лысогорского повысили до первого замминистра