Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Минпромторга повысили до первого замминистра - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 01.12.2025 (обновлено: 20:51 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/zamglavy-2059038366.html
Замглавы Минпромторга повысили до первого замминистра
Замглавы Минпромторга повысили до первого замминистра - РИА Новости, 01.12.2025
Замглавы Минпромторга повысили до первого замминистра
Замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский повышен до первого замминистра промышленности и торговли, говорится в распоряжении правительства РФ. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T20:44:00+03:00
2025-12-01T20:51:00+03:00
экономика
россия
кирилл лысогорский
василий осьмаков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059038087_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_b57d75daf31af3c3a48f08a5f7c4e82c.jpg
https://ria.ru/20251201/rossiya-2059037303.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059038087_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_6feff0f91dc7adb91b83df5e44713c3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, кирилл лысогорский, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Кирилл Лысогорский, Василий Осьмаков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Замглавы Минпромторга повысили до первого замминистра

Замглавы Минпромторга Лысогорского повысили до первого замминистра

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКирилл Лысогорский
Кирилл Лысогорский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Кирилл Лысогорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский повышен до первого замминистра промышленности и торговли, говорится в распоряжении правительства РФ.
"Назначить Лысогорского Кирилла Алексеевича первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Ранее должность первого заместителя министра промышленности и торговли РФ занимал Василий Осьмаков, который был освобожден от должности 15 октября и назначен замминистра обороны РФ 31 октября текущего года.
Лысогорский был назначен заместителем министра промышленности и торговли РФ в конце октября 2022 года.
Алексей Матушанский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Директора департамента Минпромторга назначили замглавы ведомства
Вчера, 20:41
 
ЭкономикаРоссияКирилл ЛысогорскийВасилий ОсьмаковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала