https://ria.ru/20251201/zaluzhnyy-2059054741.html
Залужный опубликовал пост с намеком после слов о ядерном оружии
Залужный опубликовал пост с намеком после слов о ядерном оружии - РИА Новости, 01.12.2025
Залужный опубликовал пост с намеком после слов о ядерном оружии
Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный намекнул в соцсети Facebook* на свое возвращение на Украину. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:01:00+03:00
2025-12-01T23:01:00+03:00
2025-12-01T23:09:00+03:00
в мире
украина
великобритания
россия
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_562939e96dcdc58aba6cae1e60b0e721.jpg
https://ria.ru/20251201/zaluzhnyy-2058836546.html
https://ria.ru/20251130/ukraina-2058673579.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409953_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_083d8d10b4241a1b02d799fc9cdac43e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО
Залужный опубликовал пост с намеком после слов о ядерном оружии
Экс-главком ВСУ Залужный в соцсетях намекнул на возвращение на Украину