Залужный опубликовал пост с намеком после слов о ядерном оружии - РИА Новости, 01.12.2025
23:01 01.12.2025 (обновлено: 23:09 01.12.2025)
Залужный опубликовал пост с намеком после слов о ядерном оружии
Залужный опубликовал пост с намеком после слов о ядерном оружии - РИА Новости, 01.12.2025
Залужный опубликовал пост с намеком после слов о ядерном оружии
Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный намекнул в соцсети Facebook* на свое возвращение на Украину. РИА Новости, 01.12.2025
Залужный опубликовал пост с намеком после слов о ядерном оружии

Экс-главком ВСУ Залужный в соцсетях намекнул на возвращение на Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный намекнул в соцсети Facebook* на свое возвращение на Украину.
"Дома лучше всего", — написал он.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох на Западе
Вчера, 08:42
Залужный прикрепил к посту совместное фото с женой Еленой, где они позируют на фоне новогодней елки.
Накануне экс-главком ВСУ в статье для The Telegraph потребовал разместить на Украине ядерное оружие.
Американский сенатор Линдси Грэм** в ответ на это заявил, что подобный сценарий, как и вступление страны в НАТО, нереалистичен и выходит за рамки возможностей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Внесен в список террористов и экстремистов в России
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Киев не может отвергать прекращение конфликта, заявил Залужный
30 ноября, 02:05
 
В миреУкраинаВеликобританияРоссияВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
