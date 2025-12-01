Рейтинг@Mail.ru
08:42 01.12.2025 (обновлено: 08:58 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/zaluzhnyy-2058836546.html
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох на Западе
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох на Западе

Прауд: слова Залужного о ядерном оружии показывают, что он бредит, как Зеленский

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Британский дипломат Иан Прауд в соцсети X раскритиковал посла в Великобритании и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за заявление о вариантах гарантий безопасности для Украины.
"Слова о вступлении в НАТО, размещении ядерного оружия или войск стран альянса на Украине показывают, что Залужный бредит не меньше Зеленского", — написал он.
Прауд подчеркнул, что никто не согласится на такие гарантии.
В августе глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC заявил, что согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина отказалась от ядерного оружия.
Министр также подчеркнул, что документ сопровождался декларацией об уважении прав человека и принципов ОБСЕ, которую нарушили те, кто пришел к власти на Украине в 2014 году.
