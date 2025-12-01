https://ria.ru/20251201/zaluzhnyy-2058836546.html
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох на Западе
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 01.12.2025
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох на Западе
Британский дипломат Иан Прауд в соцсети X раскритиковал посла в Великобритании и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за заявление о вариантах гарантий... РИА Новости, 01.12.2025
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох на Западе
Прауд: слова Залужного о ядерном оружии показывают, что он бредит, как Зеленский