В Северной Каролине в силу вступил закон, связанный с убийством украинки
В Северной Каролине в силу вступил закон, связанный с убийством украинки - РИА Новости, 01.12.2025
В Северной Каролине в силу вступил закон, связанный с убийством украинки
Закон об ужесточении правил освобождения под залог и ускорения рассмотрения жалоб на приговор к высшей мере наказания, принятый посте убийства в штате... РИА Новости, 01.12.2025
В Северной Каролине в силу вступил закон, связанный с убийством украинки
В Северной Каролине в силу вступил закон о казни, связанный с убийством украинки
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Закон об ужесточении правил освобождения под залог и ускорения рассмотрения жалоб на приговор к высшей мере наказания, принятый посте убийства в штате украинской беженки Ирины Заруцкой, вступает в силу 1 декабря, передает корреспондент РИА Новости.
"Закон Ирины" требует от судей специально присматриваться к тем, от кого может исходить необычный риск насилия, перед определением залога. Норма также снижает препятствия для назначения смертной казни, ускоряя процесс рассмотрения обжалований приговоренных.
"Начинает действовать 1 декабря 2025 года", - говорится в тексте документа.
Беженка с Украины
Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США
22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт
. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп
заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики. Заруцкой было 23 года.
Высшую меру в США назначают в качестве наказания в 27 штатов, обжалования приговоров могут длиться десятилетиями. Трамп ранее отменил мораторий на смертную казнь по делам федеральной юрисдикции.