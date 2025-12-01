Момент нападения на л украинскую беженку в метро в США. Кадр записи камеры видеонаблюдения. Архивное фото

В Северной Каролине в силу вступил закон, связанный с убийством украинки

ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Закон об ужесточении правил освобождения под залог и ускорения рассмотрения жалоб на приговор к высшей мере наказания, принятый посте убийства в штате украинской беженки Ирины Заруцкой, вступает в силу 1 декабря, передает корреспондент РИА Новости.

"Закон Ирины" требует от судей специально присматриваться к тем, от кого может исходить необычный риск насилия, перед определением залога. Норма также снижает препятствия для назначения смертной казни, ускоряя процесс рассмотрения обжалований приговоренных.

"Начинает действовать 1 декабря 2025 года", - говорится в тексте документа.

Беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт . Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики. Заруцкой было 23 года.