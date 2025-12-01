Рейтинг@Mail.ru
В Северной Каролине в силу вступил закон, связанный с убийством украинки - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/zakon-2058827109.html
В Северной Каролине в силу вступил закон, связанный с убийством украинки
В Северной Каролине в силу вступил закон, связанный с убийством украинки - РИА Новости, 01.12.2025
В Северной Каролине в силу вступил закон, связанный с убийством украинки
Закон об ужесточении правил освобождения под залог и ускорения рассмотрения жалоб на приговор к высшей мере наказания, принятый посте убийства в штате... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T06:00:00+03:00
2025-12-01T06:00:00+03:00
в мире
сша
северная каролина
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040182201_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_ccb2aed7ce9b9635366f35c43cd94622.jpg
https://ria.ru/20251005/karolina-2046440262.html
https://ria.ru/20250910/mask-2040870709.html
сша
северная каролина
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040182201_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b62b1f927a925d240c3a2773b7c9163d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, северная каролина, украина, дональд трамп
В мире, США, Северная Каролина, Украина, Дональд Трамп
В Северной Каролине в силу вступил закон, связанный с убийством украинки

В Северной Каролине в силу вступил закон о казни, связанный с убийством украинки

Момент нападения на л украинскую беженку в метро в США. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент нападения на л украинскую беженку в метро в США. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Момент нападения на л украинскую беженку в метро в США. Кадр записи камеры видеонаблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Закон об ужесточении правил освобождения под залог и ускорения рассмотрения жалоб на приговор к высшей мере наказания, принятый посте убийства в штате украинской беженки Ирины Заруцкой, вступает в силу 1 декабря, передает корреспондент РИА Новости.
"Закон Ирины" требует от судей специально присматриваться к тем, от кого может исходить необычный риск насилия, перед определением залога. Норма также снижает препятствия для назначения смертной казни, ускоряя процесс рассмотрения обжалований приговоренных.
Полиция в штате Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Северной Каролине ужесточили правила освобождения под залог
5 октября, 02:33
"Начинает действовать 1 декабря 2025 года", - говорится в тексте документа.
Беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики. Заруцкой было 23 года.
Высшую меру в США назначают в качестве наказания в 27 штатов, обжалования приговоров могут длиться десятилетиями. Трамп ранее отменил мораторий на смертную казнь по делам федеральной юрисдикции.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Маск выделит миллион долларов на муралы с убитой украинской беженкой
10 сентября, 10:56
 
В миреСШАСеверная КаролинаУкраинаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала