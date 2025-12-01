https://ria.ru/20251201/zadacha-2059064929.html
Путин рассказал о задаче, стоящей перед войсками "Севера"
Путин рассказал о задаче, стоящей перед войсками "Севера" - РИА Новости, 01.12.2025
Путин рассказал о задаче, стоящей перед войсками "Севера"
Группировке войск "Север" поставлена задача создать зону безопасности на границе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
россия
Путин рассказал о задаче, стоящей перед войсками "Севера"
Путин: перед войсками "Севера" стоит задача создать зону безопасности на границе