Ярославский губернатор уточнил возраст умершей Клавдии Гадючкиной

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Скончавшейся в Ярославле Клавдии Гадючкиной, по уточненным данным, было 114 лет, она всего несколько дней не дожила до 115-летия, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Как утверждала сама Клавдия Михайловна, она родилась 24 ноября 1909 года и уже отметила 116-летие. В этом году данные уточнили. В метрических книгах записана фактическая дата ее рождения – 5 декабря 1910 года по новому стилю. Клавдия Михайловна не дожила до 115-летнего юбилея несколько дней", - сообщил Евраев.