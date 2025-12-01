https://ria.ru/20251201/yaroslavl-2058983039.html
Ярославский губернатор уточнил возраст умершей Клавдии Гадючкиной
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Скончавшейся в Ярославле Клавдии Гадючкиной, по уточненным данным, было 114 лет, она всего несколько дней не дожила до 115-летия, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Утром в понедельник правительство Ярославской области
сообщило о кончине на 117-м году жизни старейшей жительницы региона Клавдии Михайловны Гадючкиной, отметив, что ее судьба стала отражением целой эпохи. Она была свидетельницей и участницей ключевых событий XX века: революции, двух мировых войн, трудовых свершений страны.
Губернатор Евраев
в Telegram-канале выразил соболезнования в связи с кончиной Гадючкиной, отметив, что она "абсолютная рекордсменка по продолжительности жизни в России".
"Как утверждала сама Клавдия Михайловна, она родилась 24 ноября 1909 года и уже отметила 116-летие. В этом году данные уточнили. В метрических книгах записана фактическая дата ее рождения – 5 декабря 1910 года по новому стилю. Клавдия Михайловна не дожила до 115-летнего юбилея несколько дней", - сообщил Евраев.
По его словам, Гадючкина официально вошла в пятерку старейших людей планеты.