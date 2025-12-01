Рейтинг@Mail.ru
Ярославский губернатор уточнил возраст умершей Клавдии Гадючкиной - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 01.12.2025 (обновлено: 17:29 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/yaroslavl-2058983039.html
Ярославский губернатор уточнил возраст умершей Клавдии Гадючкиной
Ярославский губернатор уточнил возраст умершей Клавдии Гадючкиной - РИА Новости, 01.12.2025
Ярославский губернатор уточнил возраст умершей Клавдии Гадючкиной
Скончавшейся в Ярославле Клавдии Гадючкиной, по уточненным данным, было 114 лет, она всего несколько дней не дожила до 115-летия, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T17:01:00+03:00
2025-12-01T17:29:00+03:00
ярославль
ярославская область
михаил евраев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058925839_0:113:799:562_1920x0_80_0_0_1418cb385fa2775d74e268b13d8cb298.jpg
ярославль
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058925839_0:38:799:637_1920x0_80_0_0_72ca2230809c7c28e96220e4289ac0a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославль, ярославская область, михаил евраев, происшествия
Ярославль, Ярославская область, Михаил Евраев, Происшествия
Ярославский губернатор уточнил возраст умершей Клавдии Гадючкиной

Евраев уточнил, что умершей Клавдии Гадючкиной было 114 лет

© Фото : Екатерина Мусинова/ВКонтактеКлавдия Гадючкина
Клавдия Гадючкина - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Екатерина Мусинова/ВКонтакте
Клавдия Гадючкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Скончавшейся в Ярославле Клавдии Гадючкиной, по уточненным данным, было 114 лет, она всего несколько дней не дожила до 115-летия, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Утром в понедельник правительство Ярославской области сообщило о кончине на 117-м году жизни старейшей жительницы региона Клавдии Михайловны Гадючкиной, отметив, что ее судьба стала отражением целой эпохи. Она была свидетельницей и участницей ключевых событий XX века: революции, двух мировых войн, трудовых свершений страны.
Губернатор Евраев в Telegram-канале выразил соболезнования в связи с кончиной Гадючкиной, отметив, что она "абсолютная рекордсменка по продолжительности жизни в России".
"Как утверждала сама Клавдия Михайловна, она родилась 24 ноября 1909 года и уже отметила 116-летие. В этом году данные уточнили. В метрических книгах записана фактическая дата ее рождения – 5 декабря 1910 года по новому стилю. Клавдия Михайловна не дожила до 115-летнего юбилея несколько дней", - сообщил Евраев.
По его словам, Гадючкина официально вошла в пятерку старейших людей планеты.
 
ЯрославльЯрославская областьМихаил ЕвраевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала