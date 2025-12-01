МИД Японии заявил о готовности договариваться о Курилах

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Правительство Японии настроено на решение вопроса о принадлежности южной части Курильских островов и заключение мирного договора с Россией, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги на встрече с мэром города Нэмуро.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что восстановление диалога России и Японии возможно лишь при отказе Токио от антироссийской линии. Она добавила, что этот курс остается прежним, несмотря на звучавшие "со стороны ряда здравомыслящих политиков" Японии, в том числе с опытом пребывания на премьерском посту, мнения о пагубности подобного "деструктивного подхода" для самого Токио.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.