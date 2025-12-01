Рейтинг@Mail.ru
Сотрудника СУСК по Кемеровской области задержали по делу о взятке - РИА Новости, 01.12.2025
11:31 01.12.2025 (обновлено: 11:35 01.12.2025)
Сотрудника СУСК по Кемеровской области задержали по делу о взятке
Сотрудника СУСК по Кемеровской области задержали по делу о взятке
Руководитель 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Кемеровской области-Кузбассу Леонид Харитонов задержан по делу о получении взятки в... РИА Новости, 01.12.2025
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Сотрудника СУСК по Кемеровской области задержали по делу о взятке

Сотрудника СУСК по Кузбассу Харитонова задержали по делу о крупной взятке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Руководитель 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Кемеровской области-Кузбассу Леонид Харитонов задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением при оперативном сопровождении ФСБ России выявлен факт получения взятки руководителем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу Леонидом Харитоновым", - сказал она.
Петренко добавила, что незаконное вознаграждение предназначалось за совершение действий в пользу фигурантов уголовного дела, которое находится в производстве указанного подразделения.
"Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - добавила представитель СК, отметив, что сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Главу Сакского района в Крыму задержали с поличным при получении взятки
28 ноября, 14:21
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
