Сотрудника СУСК по Кемеровской области задержали по делу о взятке
Руководитель 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Кемеровской области-Кузбассу Леонид Харитонов задержан по делу о получении взятки в... РИА Новости, 01.12.2025
