Сотрудника СУСК по Кемеровской области задержали по делу о взятке

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Руководитель 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Кемеровской области-Кузбассу Леонид Харитонов задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.